الخارجية الايرانية تستدعي رئیس الممثلیة البولندیة بطهران

العالم- ايران

ورداً على التصريحات المتحيزة واللاأساسية التي أدلى بها وزير الخارجية البولندي ضد بلادنا، تم استدعاء مارشين ويلتشيك، رئيس البعثة البولندية في طهران، من قبل محمود حيدري، مساعد الوزير والمدير العام لشؤون البحر الأبيض المتوسط وشرق أوروبا في وزارة الخارجية، وتم نقل احتجاج وزارة الخارجية إلى الجانب البولندي.

وأوضح رئيس البعثة البولندية خلال اللقاء أنه سينقل الأمر على الفور إلى وزارة خارجية بلاده.

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وفي وقت سابق، ردت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة على عرض طائرة إيرانية بدون طيار في اجتماع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، مشيرة إلى أنه لا يوجد حظر على بيع طائرة بدون طيار من طراز شاهد.

والجدير ذكره انه زعم وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، في 21 فبراير على هامش عرض حطام الطائرات بدون طيار في واشنطن، أن العالم يجب أن يكون على دراية بمخاطر التعاون بين إيران وروسيا على حد زعمه. وضم المعرض بقايا بعض الطائرات بدون طيار، تزعم إنها إيرانية، وبحسب تقارير منشورة، لعبت وزارة الخارجية البولندية دوراً في نقل هذه البقايا إلى واشنطن.