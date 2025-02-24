طهران تحتضن المعرض التجاري الدولي الثالث للاتحاد الأوراسي+ فيديو

العالم - مراسلون

حدث اقتصادي بارز على صعيد المنطقة شهدته العاصمة طهران، حيث أقيم المعرض التجاري الدولي الثالث للاتحاد الاقتصادي الأوراسي بحضور 180 شركة إيرانية و160 شركة أجنبية، ووفود تجارية من روسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وبيلاروسيا، بهدف تقديم منتجات وخدمات جديدة، وخلق فرص استثمارية، وتبادل المعلومات والخبرات بين المشاركين، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين هذه الدول وبين إيران، العضو المراقب في الاتحاد.

وقال اللواء محمد قاسم ناظر، المدير العام لمؤسسة التعاون للشرطة الإيرانية: 'المعرض في الحقيقة هو بوابة لإنشاء جسور التواصل مع مجموعتنا الاقتصادية حامي، التي تتكون من أكثر من 12 شركة، مع دول أوراسيا في مواضيع مختلفة، منها تبادل المعلومات والتبادل التجاري.'

زيادة التفاعلات التجارية للشركات الإيرانية مع دول الاتحاد الاقتصادي لأوراسيا تساعد في تطوير التبادلات التجارية، والتعرف على القدرات الجديدة للأسواق الإقليمية، وخلق فرص جديدة للتعاون الاقتصادي.

وقال خوسيه مبكو رئيس مكتب التمثيل التصديري الروسي في إيران: 'المعرض هو منصة جيدة ومثمرة للغاية لتكوين علاقات بين شركات كلا البلدين. في الواقع، القضايا المطروحة اليوم مهمة جدا لأعمال كل بلد، مثل قضايا اللوجستيات وقضايا الدفع.

من خلال هذا المعرض، تخلق فرصة حقيقية لتعزيز العلاقات التجارية، وتبادل المعرفة، واستكشاف فرص استثمارية جديدة.

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وقال على توسطي المدير العام لمؤسسة منطقة قشم الحرة: 'المعرض هو منصة لجذب الاستثمارات للبلد، ومنها للمنطقة الحرة التجارية الصناعية في قشم، وكذلك لتطوير معلوماتنا وقدراتنا ومعرفة أحدث المنتجات للشركات المشاركة حتى تنشأ الرقابة العالمية.'

وقال محمد سعيد أربابي المدير العام لمؤسسة منطقه جابهار الحرة: 'معرض أوراسيا هو معرض جيد لتسريع عجلة الإمكانيات، وكذلك يساعد في جلب الاستثمارات ومعرفة القدرات الاقتصادية والتجارية بين الدول المشاركة'.

إيران، عبر النشاطات الاقتصادية، ورغم الحظر الجائر، تسعى لإنشاء ظروف جيدة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول المنطقة للحصول على تنمية اقتصادية مستدامة.

المعرض يعد منصة تجارية في المنطقة، كما يفتح آفاقا جديدة للتبادل الاقتصادي والتجاري بين ايران ودول أوراسيا في إطار الدبلوماسية الاقتصادية.

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