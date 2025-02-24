في تحدٍّ للجنائية الدولية.. مستشار ألمانيا الجديد يدعو نتنياهو لزيارة ألمانيا

العالم - ألمانيا

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو هنأ ميرز في اتصال هاتفي، بعد تصدُّر تكتله المحافظ نتائج الانتخابات العامة التي أجريت في ألمانيا أمس الأحد، وأضاف المكتب أن ميرز أبلغ نتنياهو بأنه سيدعوه لزيارة ألمانيا "في تحدٍّ لقرار المحكمة الجنائية الدولية المعيب بوصف رئيس الوزراء مجرم حرب".

بدوره، قال ميرز: "أبلغنا نتنياهو بأننا سنجد طريقة لزيارته البلادَ دون مشكلات، بسبب مذكرة الاعتقال الصادرة عن الجنائية الدولية"، وسبق أن أكد متحدث باسم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ الذي يتزعمه ميرز، أن الرجلين تحدثا هاتفياً بعد الانتخابات، لكنه أحجم عن التعليق عمّا دار في الاتصال.

وسبق أن وعد ميرز، خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بمواصلة دعم الكيان الإسرائيلي، وقال رداً على سؤال في إبريل/ نيسان 2024 حول ما إذا كان يؤيد تعليق شحنات الأسلحة الألمانية لتل أبيب بسبب دعاوى قضائية مطالبة بذلك: "لا ينبغي أن ندع الدعاوى القضائية تجعلنا نحيد عن طريق دعم إسرائيل"، وأضاف حينها أنه أوضح خلال محادثات مع رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا "إننا نقف بقوة خلف وإلى جانب إسرائيل"، لكنه في المقابل طالب بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، معتبراً أن "إسرائيل تتحمل أيضاً مسؤولية ضمان حصول الناس على الحد الأدنى من الغذاء والماء".

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وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أوامرَ اعتقال بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق يؤاف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم عدّة تدخل في اختصاص المحكمة، بما فيها جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية، مثل التجويع أداةً من أدوات الحرب، والجرائم ضد الإنسانية كالقتل والاضطهاد وغيرهما من الأعمال اللاإنسانية.

في شأن آخر، أعلن ميرز أنه سيسعى إلى علاقات جيدة مع الولايات المتحدة لكنه يستعد أيضا، لـ"أسوأ الاحتمالات". وقال غداة فوز حزبه في الانتخابات التشريعية الألمانية "كلّ المؤشّرات التي تلقّيناها من الولايات المتحدة تدلّ على تضاؤل الاهتمام بأوروبا بقدر ملحوظ"، لذا من الضروري الاستعداد لـ"أسوأ الاحتمالات". لكنه شدد خلال مؤتمر صحافي على أنه "يأمل بالمحافظة على العلاقة بين جانبي الأطلسي".

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