نتنياهو يقترح علی واشنطن صيغة جديدة لتبادل الأسری مع حماس

العالم - الاحتلال

مفاوضات إسرائيلية جديدة مع واشنطن، لاقناع إدارة الرئيس دونالد ترامب بخطة بديلة عن اتفاق وقف اطلاق النار، صحيفة هآرتس الإسرائيلية كشفت أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عرض على واشنطن خطة بديلة عن صفقة التبادل تتضمن تدمير المباني التي لا تزال قائمة في معظم أجزاء القطاع، باستثناء مناطق المأوى في الجنوب.

خطة نتنياهو التي نقلها باسمه وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي رون درمر، تضمنت إطلاق سراح جميع الاسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل أسرى فلسطينيين، دون الانسحاب من القطاع، مهدداً في حال رفضت حماس المقترح الجديد بتنفيذ خطة الجنرالات، القاضية بتهجير عشرات آلاف الفلسطينيين من شمال القطاع. وأكد أن تل أبيب لا ترى نفسها ملزمة بخطة إدارة بايدن للمراحل الثلاث.

وزير الطاقة الاسرائيلي إيلي كوهين طرح شروطاً أربعة لبدء المرحلة الثانية من الاتفاق، تقاطعت في مضمونها مع خطة نتنياهو؛ وهي الإفراج عن جميع الأسرى، وإبعاد حماس عن القطاع، ونزع سلاح القطاع، وسيطرة الاحتلال عليه أمنياً. الخطة جاءت في ظل تنصل تل أبيب من تنفيذ التزامات الاتفاق، المراوغة الإسرائيلية دفعت حماس الى رفض اي محادثات مع تل ابيب عبر الوسطاء قبل الالتزام بالاتفاق، مستنكرة رفض تسليم تل أبيب الأسرى الفلسطينيين؛ عضو المكتب السياسي في الحركة عزت الرشق اعتبر القرار مراوغة إسرائيلية ومحاولة لتعطيل الاتفاق.

التعنت الاسرائيلي والرد الفلسطيني يضع مستقبل الاتفاق على شفا الانهيار، إلا أن مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، توقع دخول الاتفاق المرحلة الثانية، مع اعلانه عن زيارة للمنطقة في محاولة للحفاظ على الاتفاق.

وقال ويتكوف:"يتعين علينا الحصول على تمديد للمرحلة الأولى. سأذهب للمنطقة هذا الأسبوع، ربما يوم الأربعاء، للتفاوض بشأن ذلك ونحن نأمل أن يكون لدينا الوقت المناسب لبدء المرحلة الثانية وإنهائها وإطلاق سراح المزيد من الرهائن".

القرار الاسرائيلي ورغم خرقه للاتفاق لاقى دعم الرئيس ترامب لأي مسار يختاره نتنياهو ضد حماس، لما له من تأثير على الداخل الإسرائيلي وفق واشنطن.

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