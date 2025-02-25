سلامة معروف: الاحتلال يواصل الحرب والقتل في قطاع غزة باشكال مختلفة

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واضاف معروف ان هذه المرحلة تستمد اهميتها كونها مرحلة للانعاش المبكر والاغاثة العاجلة، ومتطلباتها معروفة وحددت نصا وكما وكيفا في البروتوكول الانساني الذي وافق عليه الاحتلال، لكن الاحتلال كعادته لا يحترم المواثيق ولا يلتزم بالعهود.

وبين ان هذا هو ما حدث بعد ايام من تنفيذ وقف اطلاق النار، فلم يلتزم الاحتلال باعداد الشاحنات التي حددت بـ600 شاحنة منها 50 شاحنة وقود، ولم يدخل هذا العدد المقرر. بالاضافة الى تلاعب الاحتلال بحمولة الشاحنات حيث يغيب اولويات ضرورية ومهمة لعمل القطاعات المختلف في حين الشاحنات تتحمل بمواد ثانوية.

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وقال انه حتى الان يتاخر ادخال الخيام وهي مأوي مؤقت للمواطنين ونص الاتفاق على 200 الف خيمة لكنه لم يدخل سوى 80 الف خيمة بواقع 40% فقط من الاحتياج، بالاضافة الى الوقود والكرافانات والاليات والشاحنات والجرافات.

وفيما يتعلق بالملف الصحي قال ان الشاحنات التيةوصلت محمله بادوية ليست من اولويات وزارة الصحة كما لم يصل اي معدات او اجهزة طبية لاستنهاض المنظومة الصحية.

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