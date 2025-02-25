مشاعر الحزن والفخر بتشييع سيد شهداء المقاومة

العالم – نقطة تواصل

لبنان والمنطقة كانا على موعدا مع حدث تاريخي استثنائي.. تشييع مهيب للأمين العام السابق لحزب الله الشهيدالسيدحسن نصرالله الرجل الذي هز أركان العدو وأعاد للأمة ثقتها بأن المقاومة وحدها تصنع التاريخ.

لم يكن هذا المشهد مجرد مراسم بل كان عهدا متجددا بأن الصوت الذي ارعب الاحتلال والفكر الذي ألهم الأجيال لا يسكت.. وبالتالي لا يمحى، بل سيبقى منارة تضيء درب الأحرار.

بهذه المناسبة اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي موجة غير مسبوقة من التفاعل مع هذا الحدث الذي هز وجدان الأمة.. رحيل السيدحسن نصرالله.. وخلال ساعات تحولت المنصات الرقمية إلى ساحة للنعي والوفا ء، حيث تصدرت هاشتاغات عديدة.. هاشتاغ #السيد_حسن_نصرالله هاشتاغ #سلام_على_روحك_الطاهر و هاشتاغ #شهيد_الأمة.

قوائم الترند في لبنان والعالم العربي أيضا عبرت عن حجم الصدمة وحجم الحب الذي زرعه هذا القائد في قلوب الملايين، آلاف من التغريدات والتعليقات حملت مشاعر الحزن والفخر معا، وصور السيد التي أصبحت أيقونة تتداولها الأجيال.

مقاطع الفيديو المليئة بعباراته الخالدة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، بينما عبر الناشطون عن عهدهم بمواصلة درب المقاومة، مؤكدين أن السيدحسن نصرالله لم يكن مجرد قائد بل روح أمة لن تموت.

والبداية مع مقطع فيديو "إلى اللقاء مع الشهادة" والذي انتشر على نطاق واسع في المنصات الرقمية وتم تداوله بكثافة، حيث حصد المشاهدات الكثيفة والإعجاب والمشاركات أيضا.

وإلى التدوينات عبر منصتي إكس وفيس بوك.. والبداية مع تدوينة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عبر منصة إكس عن التشييع المهيب للأمين العامين لحزب الله والتي حظيت بتفاعل واسع في المنصات عبر البوست والريوبوست، حيث دون: "يحق للشعب اللبناني العظيم أن يفخر بكل أبنائه الشجعان، وخاصة هذين السيدين القائدين العظيمين، أبطال دافعوا عن شرف الأمة وبقوا على العهد والوعد حتى الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى."

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..