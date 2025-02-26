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الجهاد الإسلامي تحذر من مخطط خبيث لتهويد الحرم الإبراهيمي

الجهاد الإسلامي تحذر من مخطط خبيث لتهويد الحرم الإبراهيمي
الأربعاء ٢٦ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بيانًا اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025، تعبر فيه عن استنكارها لقرار الاحتلال الإسرائيلي بحظر صلاحيات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في المسجد الإبراهيمي، وتحويل هذه الصلاحيات إلى "هيئة التخطيط المدني" التابعة للاحتلال.

العالم-فلسطين

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025، أن حظر صلاحيات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في المسجد الابراهيمي ونقلها لما تُسمى "هيئة التخطيط المدني" التابعة للاحتلال، خطوة عدوانية جديدة وجريمة سافرة.

وأوضحت الحركة في بيان صحفي، أن "إسرائيل" قررت في خطوة عدوانية جديدة، على تنفيذ جريمة سافرة بحق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، بحظر صلاحيات وزارة الأوقاف ونقلها لما تُسمى "هيئة التخطيط المدني" التابعة للاحتلال، في إطار مخطط خبيث لتهويد الحرم وتكريس السيطرة الصهيونية عليه.

ودانت حركة الجهاد الإسلامي، بأشد العبارات هذا العدوان السافر على مقدساتنا الإسلامية، الذي يشكل استمرارًا لسياسات التهويد والاستيطان التي تستهدف المعالم الدينية والتاريخية، ويكشف مخططات الاحتلال لتدنيس مقدسات المسلمين وانتهاك حرمات الأمة الإسلامية.

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ودعت، أبناء شعبنا في الخليل ومناطق الضفة كافة إلى النفير العام والرباط في الحرم الإبراهيمي، للتصدي لهذا المخطط الصهيوني بكل الوسائل المتاحة. وإننا إذ نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة، فإننا نؤكد أن محاولاته لفرض أمر واقع جديد ستُقابل بمقاومة متصاعدة، لحماية مقدساتنا ورموزنا الدينية.

واعتبرت الحركة، أن هذه السياسات العدوانية هي جزء من مخطط ضم الضفة، ولن تفلح في كسر إرادة شعبنا، بل ستزيده عزيمةً وإصرارًا على الدفاع عن أرضه ومقدساته، والتمسك بالمقاومة حتى تحرير أرض فلسطين، كل فلسطين.

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