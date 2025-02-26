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ملك الأردن يستقبل الجولاني

ملك الأردن يستقبل الجولاني
الأربعاء ٢٦ فبراير ٢٠٢٥ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش

استقبل الملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة لانتقالية في سوريا ابو محمد الجولاني الذي يجري أول زيارة رسمية للمملكة منذ توليه مهام منصبه.

العالم- الاردن

وقال الديوان الملكي الأردني، في بيان، إن الملك عبد الله الثاني استقبل رئيس الحكومة لانتقالية في سوريا لدى وصوله مطار ماركا بالعاصمة عمان، في زيارة للمملكة غير محددة المدة.

ولفت البيان الأردني إلى أنه يرافق الجولاني في زيارته وزير الخارجية أسعد الشيباني، ومسؤولون آخرون.

ومن المتوقع أن يصدر في وقت لاحق الأربعاء، بيان آخر من الديوان الملكي بشأن تفاصيل اللقاء بين الملك عبد الله والجولاني.

وترتبط الدولتان الجارتان بحدود برية طولها 375 كيلومترا، ما جعل المملكة الأكثر تأثرا بما شهدته سوريا خلال السنوات الماضية.

وفي 29 يناير/ كانون الثاني 2025، أعلنت الإدارة السورية تعيين الجولاني رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية.

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