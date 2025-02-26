مكتب إعلام الأسرى: الإفراج عن 590 أسيرًا فلسطينيًا الليلة

العالم - فلسطين

وذكر نادي الأسير وهيئة الأسرى أنه سيتم تنفيذ الإفراج عن الأسرى الساعة 11:00 ليلا (بالتوقيت المحلي).

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية: "استلمنا قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم الليلة وبدأنا الاستعدادات لتنفيذ ذلك".

إقرأ المزيد.. أبو عبيدة يعلن اسماء وموعد تسليم جثث 4 أسرى للإحتلال

في سياق متصل، أوضح الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة أنه في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن تقوم الليلة بتسليم جثث الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم:

1- اتساحي عيدان.

2- ايتسيك الجريط.

3- أوهاد يهلومي.

4- شلومو منصور.

وجاء في بيان صدر عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية: "بناء على مطالب إسرائيل، تم التوصل إلى اتفاق مع الوسطاء سيتم إعادة جثامين أربعة من رهائننا الليلة في إطار المرحلة الأولى، في إجراء متفق عليه ومن دون أي مراسم تسليم من حماس".

شاهد أيضا.. رسائل مقاتلين قساميين عبر قناة العالم

جدير بالذكر أن الإحتلال كان قد اتهمت "حماس" بإجراء مراسم مهينة لإطلاق سراح الاسرى خلال وقف إطلاق النار الذي بدأ في يناير، خاصة خلال تسليم أربع جثث الأسبوع الماضي. وكان من بين تلك الجثث أفراد من عائلة بيباس.

وإحدى الجثث التي قالت "حماس" إنها تعود للأسيرة شيري بيباس تبين لاحقا من خلال الفحوصات الجنائية أنها تعود لشخص آخر، مما أثار غضب الاحتلال. وبعد يوم، سلمت "حماس" جثة شيري بيباس، وأكد الاحتلال رسميا هويتها.

وفي أعقاب تلك الأحداث، أعلن الاحتلال تعليق الإفراج المؤقت عن الأسرى الفلسطينيين، مما أثار تساؤلات حول مستقبل وقف إطلاق النار.