الخميس ٢٧ فبراير ٢٠٢٥
٠٢:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

غزة في يومها الـ40 من الهدنة..

وفد إسرائيلي إلى القاهرة وإرجاء إطلاق 46 أسيرا فلسطينيا

وفد إسرائيلي إلى القاهرة وإرجاء إطلاق 46 أسيرا فلسطينيا
الخميس ٢٧ فبراير ٢٠٢٥ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

بينما يدخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يومه الـ40، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عن 596 أسيراً فلسطينياً ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل، في حين تسلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من حركة حماس جثث 4 محتجزيين إسرائيليين ونقلتها للاحتلال.

العالم _ فلسطين

وذلك في إطار ختام المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. بعدما شهدت عملية التبادل التي كان من المفترض أن تتم السبت الفائت مماطلة إسرائيلية، بسبب زعم الاحتلال أن حركة حماس أجرت "مراسم استفزازية" خلال عملية تسليم المحتجزين السابقة.

وفي خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ الاحتلال الإسرائيلي أجّل الإفراج عن 46 أسيراً فلسطينياً من الأطفال والنساء من الدفعة السابعة، بعد أن أفرج عن مئات الأسرى، الليلة الماضية. وتأتي المماطلة بزعم التأكد من هوية جثث المحتجزين الأربع، ورغم إعلان رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتسوغ، والسلطات المحلية التعرف على رفاتهم.

إقرأ أيضا: أقدم أسير في العالم يخرج إلى الحرية.. من هو نائل البرغوثي؟

بدورها، جددت حركة حماس، فجر اليوم الخميس، التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بكل حيثياته وبنوده، مؤكدة استعدادها للدخول في المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الاتفاق.

وفي هذا الإطار، نقل موقع أكسيوس عن مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قوله، أمس الأربعاء، إنّ وفداً إسرائيلياً سيسافر إلى الدوحة أو القاهرة خلال الأيام المقبلة للتفاوض بشأن صفقة تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ووقف إطلاق النار في غزة. وأضاف ويتكوف: "إذا سارت الأمور على ما يرام، فقد أسافر إلى المنطقة (الشرق الأوسط) يوم الأحد" المقبل.

روابط ذات صلة

صراع الحركة الأسيرة مع الاحتلال هو صراع وطني + فيديو

بعد مماطلات الاحتلال.. 620 أسير فلسطيني يعانقون الحرية

المستشفى الأوروبي بغزة: المحررون مصابون بهزال شديد وتعرضوا للضرب المبرح