وفد إسرائيلي إلى القاهرة وإرجاء إطلاق 46 أسيرا فلسطينيا

العالم _ فلسطين

وذلك في إطار ختام المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. بعدما شهدت عملية التبادل التي كان من المفترض أن تتم السبت الفائت مماطلة إسرائيلية، بسبب زعم الاحتلال أن حركة حماس أجرت "مراسم استفزازية" خلال عملية تسليم المحتجزين السابقة.

وفي خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ الاحتلال الإسرائيلي أجّل الإفراج عن 46 أسيراً فلسطينياً من الأطفال والنساء من الدفعة السابعة، بعد أن أفرج عن مئات الأسرى، الليلة الماضية. وتأتي المماطلة بزعم التأكد من هوية جثث المحتجزين الأربع، ورغم إعلان رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتسوغ، والسلطات المحلية التعرف على رفاتهم.

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بدورها، جددت حركة حماس، فجر اليوم الخميس، التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بكل حيثياته وبنوده، مؤكدة استعدادها للدخول في المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الاتفاق.

وفي هذا الإطار، نقل موقع أكسيوس عن مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قوله، أمس الأربعاء، إنّ وفداً إسرائيلياً سيسافر إلى الدوحة أو القاهرة خلال الأيام المقبلة للتفاوض بشأن صفقة تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ووقف إطلاق النار في غزة. وأضاف ويتكوف: "إذا سارت الأمور على ما يرام، فقد أسافر إلى المنطقة (الشرق الأوسط) يوم الأحد" المقبل.