بالفيديو.. 10 جرحى بعملية دهس مركبة بكركور جنوب حيفا

العالم - الاحتلال

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر طبي تأكيده إصابة 10 أشخاص في عملية الدهس قرب حيفا من بينهم اثنان بحالة خطرة جدا.

وقالت القناة 13 العبرية إن الشرطة اعترضت المركبة التي نفذت عملية الدهس بموقع آخر وأطلقت عليها النار.

فيما نقلت القناة 14 عن الإسعاف الإسرائيلي وقوع 7 جرحى في حادثة دهس قرب حيفا أحدهم في حالة خطيرة وشرطيان في المنطقة مصابان بجراح نتيجة طعن.

وذكرت القناة 12 العبرية ان مقاومٌ نفَّذ عملية مزدوجة طعن ودعس قرب الخضيرة بالداخل المحتل،وان قوات الاحتلال اطلقت النار تجاه منفذ عملية الدعس بعد انسحابه.

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يتبع..