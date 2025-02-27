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أول تعليق من قسد على إعلان أوجلان حل حزب العمل الكردستاني

أول تعليق من قسد على إعلان أوجلان حل حزب العمل الكردستاني
الخميس ٢٧ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

أوضح قائد ما تسمى"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، إعلان الزعيم الكردي المسجون في تركيا عبد الله أوجلان "يتعلق بحزب العمال الكردستاني ولا علاقة له بنا في سوريا".

العالم - سوريا

وقال مظلوم عبدي، إنه "إذا تحقق السلام في تركيا فهذا يعني أنه لا مبرر لمواصلة الهجمات علينا في سوريا".

وتابع أن "الإعلان إيجابي لأنه يدعو لإنهاء الحرب وبدء عملية سياسية سلمية داخل تركيا".

وفي وقت سابق، دعا الزعيم الكردي حزب العمال الكردستاني الذي أسسه إلى إلقاء السلاح وحل نفسه، في إعلان تاريخي صدر في اسطنبول بعد أربعة عقود من النزاع.

وقال في الإعلان الذي تلاه وفد من نواب "حزب المساواة وديمقراطية الشعوب" (ديم) المؤيد للأكراد الذي زاره في سجنه في جزيرة إمرالي في وقت سابق اليوم إن "على جميع المجموعات المسلحة إلقاء السلاح وعلى حزب العمال الكردستاني حل نفسه".

وأكد الزعيم الكردي أنه "يتحمل المسؤولية التاريخية عن هذه الدعوة".

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وقُرئت رسالته المنتظرة منذ أسابيع، باللغة الكردية ثم بالتركية بحضور حشد من الصحافيين في فندق وسط إسطنبول، أمام صورة كبيرة تظهر الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني، ممسكا بورقة بيضاء.

والتقى وفد من "حزب المساواة وديمقراطية الشعوب" لمدة ثلاث ساعات صباح الخميس، أوجلان المسجون منذ 26 عاما.

وتجمع مئات الأشخاص في عدة مدن في جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية بينها دياربكر، لسماع رسالة أوجلان.

كذلك نصبت شاشات في شمال سوريا والعراق حيث تقيم أقلية كردية.

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