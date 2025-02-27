انحياز الإعلام الغربي للسردية الإسرائيلية: تضليل الحقائق وتكميم الأفواه

العالم _ العالم بودكاست

ويناشق برنامج "العالم بودكاست"، عبر شاشة قناة العالم هذه المواضيع وتبعاتها مع الصحفي والباحث في تدقيق الحقائق د. بدر عبدالحق.

وقال عبدالحق حول انحياز الإعلام الغربي للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني إن "هذا الانحياز والتبنى الأعمى للسردية الإسرائيلية ليس وليد اللحظة، بل هو متأصل منذ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين في عام 1948."

وتابع عبدالحق قائلا إن "الإعلام الغربي بغالبيته وفي أغلب المواقف والأحداث كان يتبنى السردية الإسرائيلية بشكل كامل ولكن ما حدث بعد أحداث السابع من أكتوبر كشف بشكل جلي هذا التبني بدون أي مواربة أو الحد الأدني من التوازن، حيث تبنت بعض وسائل الإعلام الغربية الرواية الإسرائيلية بشكل كامل لما حدث في السابع من أكتوبر وبعد السابع من أكتوبر على مدار عام ونيف تقريبا من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة."

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