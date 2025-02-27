الخميس ٢٧ فبراير ٢٠٢٥
٠٦:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

العالم بودكاست..

انحياز الإعلام الغربي للسردية الإسرائيلية: تضليل الحقائق وتكميم الأفواه

الخميس ٢٧ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

قلب الطاولة على الشعب الفلسطيني، هذا ما يسعى إليه الإعلام الغربي من خلال تبرير الانتهاكات الإسرائيلية وتصويرها كدفاع عن النفس، وفي المقابل شيطنة الضحية. هذا إلى جانب كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي يلاحق منتقديه بتهمة "معاداة السامية"، لتكميم الأفواه وتضليل الحقائق.

العالم _ العالم بودكاست

ويناشق برنامج "العالم بودكاست"، عبر شاشة قناة العالم هذه المواضيع وتبعاتها مع الصحفي والباحث في تدقيق الحقائق د. بدر عبدالحق.

وقال عبدالحق حول انحياز الإعلام الغربي للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني إن "هذا الانحياز والتبنى الأعمى للسردية الإسرائيلية ليس وليد اللحظة، بل هو متأصل منذ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين في عام 1948."

وتابع عبدالحق قائلا إن "الإعلام الغربي بغالبيته وفي أغلب المواقف والأحداث كان يتبنى السردية الإسرائيلية بشكل كامل ولكن ما حدث بعد أحداث السابع من أكتوبر كشف بشكل جلي هذا التبني بدون أي مواربة أو الحد الأدني من التوازن، حيث تبنت بعض وسائل الإعلام الغربية الرواية الإسرائيلية بشكل كامل لما حدث في السابع من أكتوبر وبعد السابع من أكتوبر على مدار عام ونيف تقريبا من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة."

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

شاهد أيضا: أسير محرر يكشف عن تعامل الاحتلال مع الأسرى قبل الإفراج

روابط ذات صلة

رغبة إسرائيلية في الاحتفاظ بدور أمني مفتوح في غزة + فيديو

55 مليون طن من الركام.. نتيجة العدوان على غزة

شاهد.. ماذا قال الاسرى المحررون في قطاع غزة لكاميرا العالم؟