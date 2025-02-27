رئيس أركان الاحتلال یعترف بهزيمة 7 أكتوبر: أخطأنا

العالم-الاحتلال

وأضاف هاليفي: "لا مشكلة لدينا في القول أننا أخطأنا يوم السابع من أكتوبر وأنا أتحمل المسؤولية".

وقالت وكالة الأسوشيتد برس، نقلا عن مسئول عسكرى صهیونی أكد "معلوماتنا الاستخباراتية تظهر أن يحيى السنوار بدأ التخطيط لهجوم 7 أكتوبر فى2017"، مؤكدا "7 أكتوبر كان فشلا ذريعا".

وأكد المسؤول الإسرائيلى أن القادة العسكريون توقعوا غزوا بريا من 8 نقاط حدودية لكن حماس هاجمت عبر أكثر من 60

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وأضاف "مسلحو حماس هاجموا قواتنا المرسلة وكبار الضباط وعطلوا منظومة القيادة والسيطرة".

وأشار "الفوضى إثر هجوم 7 أكتوبر أدت إلى حوادث نيران صديقة لكنها لم تكن كثيرة".