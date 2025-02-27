تصعيد الاحتلال في الضفة الغربية

العالم – بانوراما

وأدت المواجهات إلى إستشهاد فلسطينيين إثنين أحدهما خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة شرقي نابلس، والأخر استشهد متأثرا بجروح أصيب بها في وقت سابق في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم في الضفة الغربية.

وأجبر الاحتلال الإسرائيلي المواطنين على الخروج من منازلهم في مخيم نور شمس في الضفة الغربية، حيث أعلن عن نيته هدم أحد عشر منزلا.

وفي المقابل نفذ الفلسطينيون عملية دهس وطعن عند طريق برديس حنا - كركور شمال شرق الخضيرة جنوب حيفا في الداخل الفلسطيني المحتل.. وأدت العملية إلى سقوط نحو عشر اصابات.

وتستضيف هذه الحلقة من رام الله الباحث في الشؤون السياسية فراس طنينة ومن القدس المحتلة الخبيرة في الشؤون الاسرائيلية رتيبة النتشة لتناقشهم هذه الأسئلة:

هل يسعى كيان الاحتلال الإسرائيلي من خلال التصعيد في الضفة الغربية للضغط في ملف مفاوضات غزة أم لنسف المفاوضات بشكل نهائي؟

هل كيان الاحتلال الإسرائيلي قادر اليوم وفي ظل حكم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تكرار سيناريوهات النكبة وغزة؟

كيف ستتعامل الدول العربية المطبعة مع جرائم الكيان الحالية مع الأخذ بعين الاعتبار أن إحدى الذرائع التي قدمت للتطبيع كانت خدمة القضية الفلسطينية؟

في ظل محاولات الكيان تدمير المخيمات في بعض مناطق الضفة الغربية كيف ستتمكن المقاومة الفلسطينية من مواصلة وتطوير أنشطتها؟ وهل ستكون قادرة على مواصلة المقاومة؟

إلى أي مدى يمكن لتطورات الضفة الغربية أن تؤثر على اتفاقية أوسلو وهل يمكن أن تتوسع رقعة التوتر إقليميا أم أن الكيان يسيطر على الأمور في ظل الدعم الأميركي؟

هل التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية هو محاولة من نتنياهو لاحتواء غضب المستوطنين الناقمين عليه بسبب إخفاقاته؟

إلى أي مدى يمكن لعمليات الدهس والطعن وآخرها عملية الخضيرة أن تؤثر على الجرائم الإسرائيلية في عموم فلسطين المحتلة والضفة على وجه التحديد؟

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