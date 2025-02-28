حماس: تحقيقات الجيش الإسرائيلي أكدت تفوق العقل الأمني للقسام

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وأضاف قاسم، أنها تؤكد أيضا “قدرة العقل الأمني للقسام على هزيمة مجموع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية”.

وأكد أن “غطرسة المستعمر ستظل تمنعه من رؤية حقيقة الشعب الفلسطيني العظيم الذي يسعى لانتزاع حريته واستقلاله.

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وكشف تحقيق للعدو الإسرائيلي، نشره مساء اليوم الخميس، عن تعرض المنظومة الإسرائيلية لـ”فشل ذريع” في السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023.

واعترف “جيش” العدو الإسرائيلي رسميًا بفشله يوم السابع من أكتوبر، في الدفاع عن مستوطني غلاف غزة، مؤكداً أن حركة حماس تمكنت من إخضاع “فرقة غزة” خلال ساعات.