آراء ماسك أصداء "الفصل العنصري" في جنوب إفريقيا

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جاء ذلك وفقا لما كتبه ويليام شوكي، الذي كتب: "لا يمكن فصل نظرة إيلون ماسك للعالم عن تربيته في ظل نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا"، حيث يعتقد شوكي أن ماسك، الذي نشأ في عائلة تنتمي إلى النخبة البيضاء في جنوب إفريقيا، تعرض لنظام "مصمم لدعم البيض"، وهو ما أثر على آرائه السياسية، وفقا للكاتب.

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في الوقت نفسه، تشير الصحيفة إلى أن ماسك ليس الممثل الوحيد للنخبة الكاليفورنية الذي يحمل جذورا من جنوب إفريقيا، حيث ذكرت أيضا اسمي رواد الأعمار بيتر ثيل وديفيد ساكس.

واتهم ماسك صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق بمهاجمة حرية التعبير التي يضمنها التعديل الأول للدستور الأمريكي.