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نيويورك تايمز:

آراء ماسك أصداء "الفصل العنصري" في جنوب إفريقيا

آراء ماسك أصداء
الجمعة ٢٨ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

أشار أحد كتاب الأعمدة في صحيفة "نيويورك تايمز" إلى "وجود علاقة بين آراء رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، وسياسة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا".

العالم - الاميركيتان

جاء ذلك وفقا لما كتبه ويليام شوكي، الذي كتب: "لا يمكن فصل نظرة إيلون ماسك للعالم عن تربيته في ظل نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا"، حيث يعتقد شوكي أن ماسك، الذي نشأ في عائلة تنتمي إلى النخبة البيضاء في جنوب إفريقيا، تعرض لنظام "مصمم لدعم البيض"، وهو ما أثر على آرائه السياسية، وفقا للكاتب.

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في الوقت نفسه، تشير الصحيفة إلى أن ماسك ليس الممثل الوحيد للنخبة الكاليفورنية الذي يحمل جذورا من جنوب إفريقيا، حيث ذكرت أيضا اسمي رواد الأعمار بيتر ثيل وديفيد ساكس.

واتهم ماسك صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق بمهاجمة حرية التعبير التي يضمنها التعديل الأول للدستور الأمريكي.

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