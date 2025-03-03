الإثنين ٠٣ مارس ٢٠٢٥
٠١:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

ردود الفعل التركية بعد إمتثال حزب العمال لدعوة أوجلان بإلقاء السلاح

السبت ٠١ مارس ٢٠٢٥ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

أفاد نضال البرعي مراسل العالم في تركيا أن قضية تخلي حزب العمال الكردستاني بالتخلي عن السلاح استجابة لدعوةعبد الله أوجلان بالتخلي عن السلاح وإعلان وقف فوري لإطلاق النار، أثارت تفاعلات واسعة في الأراضي التركية، وقد أرقت تركيا منذ أربعين عاماً.

العالم خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى ان هذا الصراع المحتدم بين وحدات حماية الشعب والدولة التركية مستمر منذ اعتقال واحتجاز أوجلان، والحديث يدور حول كيفية وصول تركيا وكل الأوساط إلى هذه اللحظة.

ولفت مراسلنا أن الجميع في تركيا يتحدث عن إنجاز تاريخي، خصوصاً وأن كانت هناك أسئلة كثيرة تُطرح حول ما إذا كان الرجل لا يزال يملك تأثيراً على أنصاره إذا ما خرج برسالة لهم. يبدو أنه لا يزال يمتلك ذات التأثير بعد 26 عاماً من اعتقاله. رسالة واحدة غيرت كل ما يجري بين وحدات حماية الشعب والدولة التركية، واستجابت بالفعل وحدات حماية الشعب.

شاهد أيضا.. العمال الكردستاني يعلن الامتثال بدعوة أوجلان وقسد لا تعني بإعلانه

وقال مراسلنا: لكن هل ستصل هذه الاستجابة إلى بر الأمان؟ هذا هو السؤال المطروح، خصوصاً وأن هذا التنظيم وهؤلاء يتحدثون عن الإفراج عن أوجلان. وأنقرة إلى هذه اللحظة لم تُبدِ استعدادها للإفراج عنه.

وكان قد أعلن حزب العمال الكردستاني (ب كي كي)، أنه قرر الامتثال لدعوة زعيمه المسجون عبد الله أوجلان بالتخلي عن السلاح وإعلان وقف فوري لإطلاق النار، في خطوة قد تؤدي إلى إنهاء صراع مستمر منذ أكثر من 40 عاما مع تركيا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

شاهد..ردود الفعل على دعوة اوجلان حل حزب العمال الكردستاني

العمال الكردستاني يعلن الامتثال بدعوة أوجلان وقسد لا تعني بإعلانه

أول تعليق من قسد على إعلان أوجلان حل حزب العمل الكردستاني

العراق يعلن نشر 970 كاميرا مراقبة متطورة على الحدود مع سوريا