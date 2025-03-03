ردود الفعل التركية بعد إمتثال حزب العمال لدعوة أوجلان بإلقاء السلاح

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى ان هذا الصراع المحتدم بين وحدات حماية الشعب والدولة التركية مستمر منذ اعتقال واحتجاز أوجلان، والحديث يدور حول كيفية وصول تركيا وكل الأوساط إلى هذه اللحظة.

ولفت مراسلنا أن الجميع في تركيا يتحدث عن إنجاز تاريخي، خصوصاً وأن كانت هناك أسئلة كثيرة تُطرح حول ما إذا كان الرجل لا يزال يملك تأثيراً على أنصاره إذا ما خرج برسالة لهم. يبدو أنه لا يزال يمتلك ذات التأثير بعد 26 عاماً من اعتقاله. رسالة واحدة غيرت كل ما يجري بين وحدات حماية الشعب والدولة التركية، واستجابت بالفعل وحدات حماية الشعب.



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وقال مراسلنا: لكن هل ستصل هذه الاستجابة إلى بر الأمان؟ هذا هو السؤال المطروح، خصوصاً وأن هذا التنظيم وهؤلاء يتحدثون عن الإفراج عن أوجلان. وأنقرة إلى هذه اللحظة لم تُبدِ استعدادها للإفراج عنه.

وكان قد أعلن حزب العمال الكردستاني (ب كي كي)، أنه قرر الامتثال لدعوة زعيمه المسجون عبد الله أوجلان بالتخلي عن السلاح وإعلان وقف فوري لإطلاق النار، في خطوة قد تؤدي إلى إنهاء صراع مستمر منذ أكثر من 40 عاما مع تركيا.

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