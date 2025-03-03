ترامب يوجه لدراسة تعليق كامل أو مؤقت لإمدادات الأسلحة لكييف

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ترامب وجه موظفي مجلس الأمن القومي لدراسة إمكانية التعليق الكامل أو المؤقت لإمدادات الأسلحة إلى كييف ووفقا لوسائل إعلام أمريكية تبنى ترامب حاليًا نهج الانتظار ومراقبة تصرفات زيلينسكي، لكنّه قال في منشور له إن ضيفه يمكنه العودة للبيت الأبيض عندما يكون مستعدا للسلام.

زيلنسكي صرح لصحيفة التلغراف البريطانية أن دعم ترامب حيوي لأوكرانيا وأنه ما زال مستعدًا لتوقيع اتفاق المعادن مع الولايات المتحدة لكنه اعتبر أن السلام لا يمكن أن يأتي دون ضمانات أمنية ودون أن يكون جيش بلاده قوي وشركاؤه إلى جانبه.



وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأميركية قال زيلينسكي إنّه لا يريد أن يخسر واشنطن كشريك ويريد أن يكون ترامب أكثر إلى جانب بلاده في المفاوضات .

وفيما أسفت معظم دول الاتحاد الأوروبي لما جرا في لقاء ترامب زيلينسكي معلنة عن دعمها للأخير اعتبرت زعيمة أقصى اليمين الفرنسي مارين لوبن أن صدام ترمب وزيلنسكي يكشف ضعف أوروبا وأن أمنها تحت رحمة واشنطن وصرح عضو البوندستاغ الألماني أنطون هوفرايتر أنه مع ترمب لم تعد الولايات المتحدة حليفة لأوروبا .



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مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز كشف تفاصيل جديدة عن واقعة المشادة الحادة بين ترامب وزيلينسكي لافتا الى أن سفيرة أوكرانيا لدى أميركا ومستشاري زيلينسكي كانوا يبكون ويطلبون إعادة الاجتماع مع ترامب معتبرا أن زيلينسكي كان يحظى بشيك على بياض في ظل إدارة بايدن ولكن يبدو الامر ليس كذلك مضيفا أن زيلنسكي لم يندهش من الطلب منه بمغادرة البيت الأبيض واستمر في الجدال..

أما وزارة الخارجية الروسية فاعتبرت أن زيارة زيلنسكي لواشنطن كانت فشلا سياسيا ودبلوماسيا كاملا لنظام كييف وأن سلوكه يؤكد أنه التهديد الأخطر للمجتمع الدولي والمحرض على حرب كبرى.

وفضلا عن تصدر مشادة ترامب مع زيلينسكي عناوين الصحف الرئيسية متهمة الأخير بأنه بفتقد للحكمة والموهبة الديبلوماسية استمرت منصات التواصل الاجتماعي بتداول مشاهد وصور ساخرة تعليقا على تعرض زيلنيسكي للتوبيخ والطرد من الرئيس الأمريكي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...