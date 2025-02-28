بالفيديو/5 مشاهد محرجة بين ترامب وقادة أوروبيين!

العالم - الأميركيتان

1- "حشر" ستارمر

فخلال لقاء مع الصحافيين مساء أمس وأثناء حديث ستارمر قاطعه ترامب ساخراً ليسأله "هل تستطيعون مواجهة روسيا بأنفسكم؟"، في إشارة منه إلى حاجة المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة.

لقاء ترامب وستارمر

وأثار الموقف حرج الضيف البريطاني الذي اكتفى بالابتسام، بينما ضجت القاعة بضحكات الحاضرين.

إلا أن هذا الموقف ليس الأول بين ترامب ومسؤول أوروبي، فخلال فترة رئاسته الأولى شهدت عدة لقاءات مواقف مشابهة أحرج فيها ترامب ضيوفه.

2- لم يمد يده للسلام على ماكرون

ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، تحديداً أحرج ترامب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام عدسات المصورين، عندما رفض مد يده للسلام أمام قصر الإليزيه في العاصمة باريس.

وكان ماكرون يسير أمام ترامب عندما مد يده نحو باب الإليزيه داعيا نظيره الأميركي للدخول، إلا أن الأخير وقف ليلتقط الصور أمام الصحافيين، ويبدو أن ماكرون تذكر فجأة أنهما لم يلتقطا الصور فاقترب من ترامب بسرعة ومد يده للمصافحة، ليلتقط المصورون تلك اللحظة.

لكن ترامب تجاهل يد نظيره الفرنسي ولم يصافحه، ليتدارك الرئيس الفرنسي الموقف بلمس ذراع ضيفه والتربيت عليها، قبل أن يشير الرئيس الأميركي بإصبعه الإبهام كعلامة على سير الأمور على ما يرام، ليفعل ماكرون الإشارة نفسها.

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3- تجاهل طلبها بمصافحته

كذلك في موقف مشابه في مارس/آذار 2017 أحرج ترامب المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل بعد أن تجاهل طلبها بمصافحته لالتقاط صورة لهما من قبل الصحافيين في البيت الأبيض.

إذ تجاهل حينها بشكل غريب المسؤولة الألمانية عندما طلبت منه المصافحة.

وأوضحت المستشارة الألمانية لاحقا أنها توجهت إلى ترامب بسؤال "هل تمانع المصافحة؟" فالتفت إليها الرئيس الأميركي للحظات قبل أن يعتدل مرة أخرى بسرعة ويضع كفيه بين ركبتيه.

ترامب وميركل

4- أحرج رئيس وزراء إسبانيا

كذلك في يونيو/حزيران 2019، تعرض رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز إلى موقف اعتبره الإعلام حينها محرجاً، وذلك خلال افتتاح قمة العشرين بأوساكا، وسط اليابان.

وبدا الزعيمان وهما يتحدثان إلى بعضهما البعض، في حالة وقوف، لكن ترامب أشار لسانشيز بسبابته، ودعاه إلى الجلوس في مقعدة، وعقب ذلك، اكتفى رئيس الوزراء الإسباني بابتسامة خفيفة.

فيما رأى معلقون حينها أن ما صدر عن ترامب لم يكن مناسبا، لأنه حث رئيس الوزراء الإسباني، على الجلوس كما لو كان يوجه له أمرا صارما، فيما يتعلق الأمر بزعيمي دولة، يفترض أن يتصرفا بندية وفي إطار بروتوكول دقيق.

لكن سانشيز قال بعدها إن ما جرى تداوله في الإعلام لم يكن دقيقا، وأضاف أن ما حصل في اليابان تم فهمه وتأويله، على نحو مغلوط.

5- موقف محرج مع ماكرون أيضاً

يشار إلى أن لقاء جمع ترامب ونظيره الفرنسي، في البيت الأبيض يوم الاثنين الماضي، شهد أيضاً مصافحة غريبة رصدها مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.

فخارج البيت الأبيض خلال مؤتمر صحافي أمسك الثنائي ببعضهما بعضا لمدة 12 ثانية أثناء التقاط الصور.

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فيما حدث اللقاء المحرج الثاني داخل المكتب البيضاوي، عندما حاول الرئيس الأميركي "مغالطة" الرئيس الفرنسي فيما يقوله ووضع يده على ساقه، مما أدى إلى تحويل ماكرون الاتصال الجسدي إلى مصافحة أخرى.

وفي وقت لاحق، حدثت المصافحة الثالثة "غير المريحة" في ذلك اليوم أثناء مؤتمر صحافي، والتي بدا أنها تُظهر ترامب يلوي ذراع ماكرون بشكل غريب قبل أن يتشابكا ويواجها الجمهور.

كما تخلل ذلك موقف محرج عندما تحدث ماكرون أن بلاده تقدم قروضاً ومنحاً لأوكرانيا، ليرد ترامب بيده على ركبة ماكرون بابتسامة ساخرة، وكأنه يدعو إلى تجاهل كلام الرئيس الفرنسي قائلًا: "حسناً إذا كنت تصدق ذلك، فلا بأس بالنسبة لي. إنهم يستعيدون أموالهم، ونحن لا نستعيدها. لكننا نستعيدها الآن".

ترامب وماكرون

توتر العلاقة مع الأوربيين

يذكر أن العلاقة بين ترامب والقادة الأوروبيين توترت خلال الأسابيع الماضية، بسبب عدة قضايا منها التهديد بفرض رسوم جمركية على البضائع الأوروبية، والموقف من الأزمة الأوكرانية، ومعارضته انضمامها للناتو، وغيرها الكثير من الملفات بما في ذلك تصريحاته بشأن إنشاء الاتحاد الأوروبي الذي قال إنه وجد للإضرار بالولايات المتحدة.