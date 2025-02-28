معظم الدول و13 دولة عربية تتحرى هلال شهر رمضان اليوم

العالم - رمضان

وأكد مركز الفلك الدولي عبر موقعه الإلكتروني أن معظم الدول الإسلامية ستتحرى هلال رمضان مساء الجمعة.

وأوضح أن إمكانية رؤية الهلال في ذلك اليوم ستكون متاحة باستخدام التلسكوب من غرب اسيا، ومعظم أفريقيا، وجنوب أوروبا، بينما يمكن مشاهدته بالعين المجردة في أجزاء واسعة من الأمريكيتين.

وأشار المركز إلى أن المعطيات الفلكية تشير إلى حدوث الاقتران القمري قبل غروب الشمس، مع غروب القمر بعد الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي؛ ما يجعل رؤية الهلال ممكنة.

وبناءً على ذلك، من المتوقع أن تعلن غالبية الدول الإسلامية أن السبت 1 مارس 2025 هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وبينما يترقب المسلمون إعلان الجهات المختصة في كل دولة الموعد الرسمي، تسجل الإمارات سابقة عالمية باستخدام طائرات الدرون المزودة بالذكاء الاصطناعي لرصد الهلال، حيث يتحرى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، هلال شهر رمضان لهذا العام، باستخدام "طائرات الدرون" المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعد تلك هي المرة الأولى عالميًا التي يتم فيها استطلاع الهلال باستخدام الدرون.

وأوضح مجلس الإمارات، أن هذه المبادرة تعكس ريادة دولة الإمارات في تبني الحلول التكنولوجية المبتكرة، وباعتبار أن الرصد وما يتعلق به هو امتداد للرؤية المباشرة التي هي الأصل في ثبوت رؤية هلال رمضان، عملاً بقول النبي عليه الصلاة والسلام: "لا تَصُومُوا حتَّى تَرَوُا الهِلَالَ، ولَا تُفْطِرُوا حتَّى تَرَوْهُ، فإنْ غُمَّ علَيْكُم فَاقْدُرُوا له".

السعودية وفلسطين والأردن

بينما دعت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال رمضان مساء اليوم، وحثت في بيان لها، من يرى هلال شهر رمضان بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة، فضلًا عن دعوتها لمن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض.

كما دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد أحمد حسين، الفلسطينيين إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك، وذلك بعد غروب شمس اليوم الجمعة، وحث المفتي من يرى الهلال على مراجعة مكتب دار الإفتاء الفلسطينية بالقدس، أو مكتب دار الإفتاء في منطقته ليدلي بشهادته.

وفي الأردن، يتحرى عموم المواطنين والمقيمين في المملكة رؤية هلال رمضان المبارك مساء اليوم، وذلك بحسب دعوة سماحة مفتي عام المملكة أحمد الحسنات، الذي أشار إلى أن مديريات الإفتاء في المحافظات كافة ستفتح أبوابها لاستقبال الشهادة برؤية هلال شهر رمضان المبارك، فيما سيكون التحري في باحة مسجد المغفور له الملك الحسين بن طلال بمنطقة دابوق.

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لبنان وسوريا والكويت

بينما في لبنان، أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، أن استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام يتم التحري عنه بعد غروب شمس اليوم الجمعة، استنادا الى الحديث النبوي الشريف "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"، وسيجري مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالات ومشاورات بعد غروب الشمس، مع كبار العلماء والمفتين ووزراء الأوقاف الإسلامية في البلدان العربية للتثبت من رؤية الهلال.

وفي سوريا دعا القاضي الشرعي الأول بدمشق جميع المواطنين إلى تحري رؤية هلال رمضان عند غروب شمس اليوم الجمعة.

كذلك، في الكويت تتحرى هيئة الرؤية الشرعية هلال رمضان مساء اليوم في مقر المجلس الأعلى للقضاء، في تمام الـ6 والنصف بتوقيت الكويت، ودعت وزارة العدل الكويتية كل من يتمكن من رؤية الهلال التقدم للإدلاء بشهادته أمام هيئة الرؤية.

البحرين وسلطنة عمان والجزائر

فيما أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية البحرينية، أن هيئة الرؤية الشرعية تعقد جلستها بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مساء اليوم الجمعة، لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال رمضان المبارك داخل البلاد، أو الأخبار من العالم الإسلامي بثبوت دخول الشهر الفضيل، ودعا المجلس في بيان من تكون لديه شهادة أو نبأ عن رؤية الهلال، إلى الإسراع في الاتصال بهيئة الرؤية الشرعية للإبلاغ عن ذلك.

وفي سلطنة عمان، تجتمع مساء اليوم الجمعة اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك بديوان عام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ودعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان، المواطنين والمقيمين لتحرّي رؤية الهلال.

وحسب وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، يتم تحري رؤية هلال رمضان مساء اليوم، لتحديد أول أيام الصيام، إذ أكدت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في بيان رسمي أن تحري هلال رمضان سيتم ليلة الجمعة لتحديد ما إذا كان السبت هو أول أيام الصيام، أو سيتم إكمال شعبان ثلاثين يومًا ليبدأ رمضان الأحد.

تونس والمغرب والعراق

وفي تونس أكد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن عملية تحري هلال شهر رمضان، تُجرى، بعد غروب شمس اليوم الجمعة، بـ5 مراكز موزعة حسب الأقاليم.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن مراقبة هلال شهر رمضان المبارك، تُجرى مساء اليوم الجمعة، إذ دعت القضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية في مختلف أنحاء المملكة إلى إبلاغها بنتائج رؤية الهلال، سواء بثبوته أو عدمه، عبر الأرقام الهاتفية المخصصة لهذا الغرض، إضافة إلى إمكانية التواصل عبر الفاكس.

بينما في العراق دعا ديوان الوقف السني العراقي جميع المواطنين في المحافظات العراقية إلى تحري هلال شهر رمضان 2025 مساء اليوم الجمعة.