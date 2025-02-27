متى سيكون أول أيام شهر رمضان؟مركز الفلك الدولي يحسم

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وأكد مركز الفلك الدولي عبر موقعه الإلكتروني أن معظم الدول الإسلامية ستتحرى هلال رمضان مساء الجمعة.



وأوضح أن إمكانية رؤية الهلال في ذلك اليوم ستكون متاحة باستخدام التلسكوب من غرب اسيا، ومعظم أفريقيا، وجنوب أوروبا، بينما يمكن مشاهدته بالعين المجردة في أجزاء واسعة من الأمريكيتين.



وأشار المركز إلى أن المعطيات الفلكية تشير إلى حدوث الاقتران القمري قبل غروب الشمس، مع غروب القمر بعد الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي؛ ما يجعل رؤية الهلال ممكنة.



وبناءً على ذلك، من المتوقع أن تعلن غالبية الدول الإسلامية أن السبت 1 مارس 2025 هو أول أيام شهر رمضان المبارك.



وفي حال تحقق هذا التوقع، ستشهد هذه السنة حالة فريدة، حيث سيتزامن اليوم الأول من الشهرين الميلادي والقمري، وهو أمر نادر الحدوث.

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