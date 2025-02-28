إيران تعلن تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك اليوم

العالم - إيران

وقال عضو مركز تحري الهلال في مكتب قائد الثورة الإسلامية، بوج مهراني، إن هلال شهر رمضان لن يكون مرئيا كما هو المعتاد الليلة بسبب سوء الاحوال الجوية.

وأضاف أنه من المحتمل في حال توفرت ظروف خاصة، أن يكون الهلال مرئيا في بعض مناطق البلاد وخاصة في المناطق الغربية والجنوبية الغربية من إيران.

إقرأ ايضا.. معظم الدول و13 دولة عربية تتحرى هلال شهر رمضان اليوم

وأوضح أنه بالنظر إلى الأحوال الجوية وحالة السماء فإن التوقعات تشير إلى أن مستهلي هلال رمضان في هذه المناطق سيحاولون اختبار هذا الاحتمال الضعيف الليلة.

وبناء عليه فيتوقع أن يكون الأحد أول أيام شهر رمضان المبارك في إيران.