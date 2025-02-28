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إيران تعلن تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك اليوم

إيران تعلن تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك اليوم
الجمعة ٢٨ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

قال عضو مركز تحري الهلال بمكتب قائد الثورة الإسلامية، علی رضا بوج مهراني، إنه لا يمكن رؤية هلال شهر رمضان الليلة حتى بالأجهزة.

العالم - إيران

وقال عضو مركز تحري الهلال في مكتب قائد الثورة الإسلامية، بوج مهراني، إن هلال شهر رمضان لن يكون مرئيا كما هو المعتاد الليلة بسبب سوء الاحوال الجوية.

وأضاف أنه من المحتمل في حال توفرت ظروف خاصة، أن يكون الهلال مرئيا في بعض مناطق البلاد وخاصة في المناطق الغربية والجنوبية الغربية من إيران.

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وأوضح أنه بالنظر إلى الأحوال الجوية وحالة السماء فإن التوقعات تشير إلى أن مستهلي هلال رمضان في هذه المناطق سيحاولون اختبار هذا الاحتمال الضعيف الليلة.

وبناء عليه فيتوقع أن يكون الأحد أول أيام شهر رمضان المبارك في إيران.

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