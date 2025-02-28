هذا ما فعله الشهيد السنوار في روبوت الذكاء الاصطناعي الصهيوني

العالم - فلسطين المحتلة

وأعلن وزير التربية والتعليم في كيان الاحتلال، يوآف كيش، اليوم الجمعة، عن إيقاف تشغيل الروبوت، وذلك بعد تلقي شكاوى حول مشكلات تقنية.

وجاء القرار عقب انتشار صور على مواقع التواصل، تُظهر رفض النظام الإجابة عن أسئلة مثل "هل يحيى السنوار إرهابي؟"، و"ما هي حرب الأيام الستة؟"، ما أثار انتقادات واسعة حول دقته.

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وأوضح كيش عبر منصة "إكس" أن "النظام المستخدم في التعليم الديني يختلف عن نظيره في المدارس الرسمية بسبب متطلبات خاصة، مؤكدًا إيقافه حتى حل المشكلات".

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم في كيان الاحتلال أعلنت سابقا عن خطة لإدخال أدوات "الذكاء الاصطناعي" في الفصول الدراسية بحلول 2025، لتشمل طلاب الصف الرابع حتى الثاني عشر، ضمن برنامج لتعزيز التكنولوجيا في المجتمع الإسرائيلي.

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ويشار إلى أن جيش الإحتلال أعلن في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024، استشهاد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، بعد عام كامل من مطاردته.