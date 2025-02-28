تظاهرات بريف درعا تنديدا بتوغلات الاحتلال داخل سوريا

العالم - سوريا

ورفع المحتجون لافتات تظهر عبارات "تسقط "إسرائيل" ولن يسقط الجنوب”، مؤكدينَ أن أي توغل للكيان الإسرائيلي في الأراضي السورية هو انتهاك لحقوق سكانها.

وطالب المتظاهرون المجتمع الدولي بعدم التزامِ الصمت تجاهَ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في سوريا.

كما أكدوا أن التوغل الإسرائيلي في درعا والقنيطرة هو اعتداء على السيادة السورية.

وتأتي هذه المظاهرات بعد سلسلة من الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية في عدة مناطق سورية بدرعا والقنيطرة.

اقرأ ايضا: مظاهرات شعبية حاشدة في جنوب سوريا رفضًا للتهديدات "الإسرائيلية"

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد توغلت الليلة الماضية، باتجاه تل مسحرة العسكري في ريف القنيطرة الشرقي جنوبي سوريا.

وترافق الاقتحام العسكري الإسرائيلي، للقرى السورية في ريف القنيطرة، مع سماع أصوات إطلاق نار في تل مسحرة العسكري، مصدرها "جيش" الاحتلال، وتحليق لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء محافظة القنيطرة.

كما قامت قوات الاحتلال بقطع الطريق الواصل بين بلدتي مسحرة ونبع الصخر في ريف القنيطرة الأوسط.

اقرأ أيضا: الاحتلال يتوغل ليلا الى ريف القنيطرة الشرقي في جنوب سوريا

وتقع بلدة مسحرة في شرق محافظة القنيطرة السورية وعلى بعد 12 كم منها، وهي إحدى قرى الجولان في سوريا.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي توغل، مساء الثلاثاء، في مناطق جديدة جنوبي سوريا، منفذاً عدة غارات في محافظة درعا، وريف دمشق.