مسؤول أمريكي يكشف سر التوتر بين ترامب وزيلينسكي

العالم-اوروبا

ونشر موقع أمريكي، نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض لم يذكر اسمه، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتبر أن فلاديمير زيلينسكي “يتقدم” على الموضوع الرئيسي لاجتماعهما حول التعدين من خلال موضوع “الضمانات الأمنية”، وكان هذا أحد أسباب انهيار محادثاتهما في واشنطن.

ونقل موقع “سيمافور” عن المسؤول، قوله: “كان هناك شعور بالعداء تجاه زيلينسكي وإيماءاته وموقفه… لقد تحدث عن الضمانات الأمنية، متقدما على ما كان مخصصا له اليوم، أي الصفقة الاقتصادية”.

والتقى ترامب وزيلينسكي في واشنطن، يوم أمس الجمعة، وتحول الأمر إلى جدال حاد. وبحسب قناة “فوكس نيوز”، فإن ترامب “طرد” زيلينسكي بعد صراع شعر فيه الرئيس الأمريكي بعدم الاحترام. وتم إلغاء توقيع صفقة المعادن الأرضية النادرة، وقال ترامب إنه لا يرى رغبة زيلينسكي في حل الصراع مع روسيا.

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وكان زيلينسكي، قد وصل إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية المعادن التي وافق عليها عدد من وزرائه، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، ولإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.

ولاحقا، أفادت الأنباء، بأن زيلينسكي غادر البيت الأبيض “مطرودا” ومن دون التوقيع على الاتفاقية، وتم إلغاء المؤتمر الصحافي المشترك الذي كان مقررا لترامب وزيلينسكي، بعد الانتهاء من المباحثات.