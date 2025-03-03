الاحتلال يشدد الخناق: لا مساعدات ولا إمدادات لغزة!

العالم _ مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم الإخبارية محمد البلبيسي، من قطاع غزة، أن إغلاق جميع معابر القطاع وإيقاف إدخال المساعدات والشاحنات بشكل كامل قد تسبب في صدمة كبيرة بين أهالي القطاع، خاصة بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي.

وأكد مراسل العالم على أن هذا القرار ترك تأثيرًا كبيرًا على الشارع، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ.

وأوضح مراسل العالم أن إغلاق المعابر يؤدي إلى اختفاء المواد الغذائية تمامًا من القطاع، لأن المساعدات تدخل يوميًا حسب الحاجة، ولا يسمح الاحتلال بإدخال كميات أكبر لتخزينها في القطاع.

وقال مكتب نتنياهو في بيان صحفي أنه مع انتهاء المرحلة الأولى من صفقة الأسرى، ورفض حماس مقترح ويتكوف لاستمرار المفاوضات الذي وافق عليه الاحتلال، قرر نتنياهو وقف إدخال كافة البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة اعتبارًا من صباح اليوم.

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