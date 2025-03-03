مسؤول روسي يطالب بمحاسبة ساسة أوروبا لتزويدهم كييف بالأسلحة

العالم - أوروبا

وقال باستريكين لوكالة "تاس": "يمكن للسياسيين الأوروبيين أن يتحدثوا بقدر ما يريدون عن حقائق بعيدة كل البعد عن الواقع،لكننا نعلم أنهم يتخذون قرارات بشأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وبالتالي فإن هؤلاء يجب أن يتحملوا المسؤولية عن الضحايا بين المدنيين في بلادنا".

ولفت باستريكين إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية هاجم الجانب الأوكراني 34 منطقة تقع خارج نطاق العملية العسكرية بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها الغربية كأنظمة الصواريخ التكتيكية، وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والمدفعية والمسيرات.

ونتيجة للأعمال الإجرامية الأوكرانية قُتل في روسيا 652 مدنيا بينهم 23 طفلا، وأصيب 2980 بينهم 169 طفلا.