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متظاهرون يغلقون طريق حفل الأوسكار بكاليفورنيا نصرة لفلسطين

متظاهرون يغلقون طريق حفل الأوسكار بكاليفورنيا نصرة لفلسطين
الإثنين ٠٣ مارس ٢٠٢٥ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

أغلق متظاهرون مؤيدون لفلسطين، الطريق المؤدي إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ97 في مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا بشكل مؤقت.

العالم - الاميركيتان

الإغلاق المؤقت تسبب في تأخير وصول العديد من الضيوف إلى الحدث، للمطالبة بـ "إنهاء الابادة الجماعية" بحق الشعب الفلسطيني.

ورفع المحتجون خلال تظاهرهم شعارات تطالب بوقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني.

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جاء ذلك في خطوة لافتة تعكس تضامنهم مع القضية الفلسطينية، حيث تجمّع عدد منهم بالقرب من السجادة الحمراء، لكن الشرطة المحلية حالت دون وصولهم إلى مكان إقامة الحفل السنوي الأشهر على مستوى العالم.

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وعبر النشطاء خلال تظاهرهم عن أهمية إيصال رسالتهم إلى "نجوم هوليوود" بأنه لا يمكن تجاهل القضية الفلسطينية، ومن أجل لفت انتباههم إلى ما يحدث في فلسطين.

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