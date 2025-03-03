متظاهرون يغلقون طريق حفل الأوسكار بكاليفورنيا نصرة لفلسطين

العالم - الاميركيتان

الإغلاق المؤقت تسبب في تأخير وصول العديد من الضيوف إلى الحدث، للمطالبة بـ "إنهاء الابادة الجماعية" بحق الشعب الفلسطيني.

ورفع المحتجون خلال تظاهرهم شعارات تطالب بوقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني.

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جاء ذلك في خطوة لافتة تعكس تضامنهم مع القضية الفلسطينية، حيث تجمّع عدد منهم بالقرب من السجادة الحمراء، لكن الشرطة المحلية حالت دون وصولهم إلى مكان إقامة الحفل السنوي الأشهر على مستوى العالم.

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وعبر النشطاء خلال تظاهرهم عن أهمية إيصال رسالتهم إلى "نجوم هوليوود" بأنه لا يمكن تجاهل القضية الفلسطينية، ومن أجل لفت انتباههم إلى ما يحدث في فلسطين.