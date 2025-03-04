نائب ترامب: لن نستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض إلا بشرط

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وقال مخاطبا زيلينسكي: "لن تتمكن من العودة إلى البيت الأبيض أو أي مكان آخر إذا كنت ترفض بحث اتفاقية سلام".

وأشار فانس إلى أن زيلينسكي أظهر من خلال مشادته الكلامية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم رغبة واضحة في السلام.

كما لفت إلى أن ترامب حاول أن يكون لطيفا ومهذبا خلال اجتماعه مع زيلينسكي، رغم الانتقادات والأكاذيب التي صدرت عن الأخير.

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اتفاقية السلام "لن ترضي الجميع"

وصرَّح فانس بأن اتفاقية السلام المقترحة لأوكرانيا "لن تجعل أحدًا سعيدًا"، مؤكدًا أن على جميع الأطراف تقديم التنازلات.

وأضاف أنه لا يهتم بالتصريحات التي يطلقها الأوروبيون لدعم كييف، لكنهم يجب أن يوضحوا لزيلينسكي ضرورة إنهاء النزاع.

الضمانات الأمنية لأوكرانيا

وعند الحديث عن الضمانات الأمنية لكييف، أوضح فانس أن أفضل خيار هو "منح الأمريكيين رؤية اقتصادية لمستقبل أوكرانيا".

وأضاف: "هذه ضمانة أمنية أفضل بكثير من وجود 20 ألف جندي في أوكرانيا من دول لم تخض حربا منذ عقود. الضمان الحقيقي لأوكرانيا يكمن في إعادة إعمارها وضمان المصالح الأمريكية".

تصريحات الأوروبيين غير ذات أهمية

وفي تعليقه على تصريحات الأوروبيين بشأن دعم كييف، أكد فانس أنه لا يهتم بالتصريحات العلنية، مشددًا على أن الأوروبيين يجب أن يخبروا زيلينسكي بشكل خاص بضرورة إنهاء النزاع. وقال: "بصراحة، لا يهمني ما يقوله الأوروبيون علنًا. المهم هو ما يقولونه بشكل خاص، ويجب أن يوضحوا لزيلينسكي أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر إلى الأبد – معاناة الدماء والقتل والدمار الاقتصادي. هذا الوضع يضر بالجميع".

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زيلينسكي يرفض السلام

وأكد فانس أن زيلينسكي أظهر من خلال مشادته مع ترامب عدم رغبة واضحة في المشاركة في عملية السلام. وقال: "خلال أول 25-30 دقيقة من الاجتماع، حاول ترامب أن يكون لطيفًا مع زيلينسكي، حتى عندما كان الأخير يوجه انتقادات ويطلق تصريحات غير صحيحة. الرئيس كان يحاول فقط أن يكون دبلوماسيًا".

كما أشار فانس إلى أن الوفد الأوكراني حاول استئناف المفاوضات مع ترامب بعد فشل الاجتماع، لكنه تلقى رفضًا بسبب عدم رغبة زيلينسكي في الحديث عن السلام و"عدم الاحترام" الذي أظهره الوفد.

المصدر: روسيا اليوم