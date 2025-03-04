العالم - اوروبا

وأوضح كاتب المقال دنيز بيركتاي في تحليله بالصحيفة أن هذه الرسائل جاءت خلال قمة غير رسمية عُقدت في لندن يوم 2 مارس، بحضور قادة عدد من الدول الأوروبية، حيث ناقش المجتمعون الأوضاع في أوكرانيا وتعزيز الأمن الجماعي الأوروبي.

وفي أعقاب الاجتماع، أكد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر أن ضمانات الأمن لأوكرانيا يجب أن تستند إلى دعم الولايات المتحدة، ما يعكس الاعتماد الأوروبي الكبير على الدور الأمريكي في إدارة الأزمات الدولية.

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وأشار بيركتاي إلى أن الدول الأوروبية، وعلى رأسها بريطانيا، التي تُظهر مواقف حازمة تجاه روسيا، لا تملك الجرأة لمواجهتها دون وجود الولايات المتحدة كشريك رئيس، وبدلا من تقديم ضمانات أمنية مستقلة لكييف اختارت هذه الدول نصح زيلينسكي بالعمل على تحسين العلاقات مع ترامب، الذي يعتبر حليفا استراتيجيا لا غنى عنه في أي المواجهة مع موسكو.

ولفت الكاتب إلى أن زيلينسكي من جهته بدأ في إرسال إشارات إيجابية تجاه واشنطن، حيث أعلن عن استعداده لتوقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة للتنقيب المشترك عن الموارد الطبيعية في أوكرانيا.

كما حاول زيلينسكي تهدئة الأجواء مع ترامب، الذي انتقده علنا خلال زيارة الأخير إلى البيت الأبيض في 28 فبراير، وطالبه بوقف إطلاق النار والتخفيف من انتقادات النظام الروسي.

إلا أن جهوده لم تُحدث تغييرا جوهريا في موقف ترامب، الذي ظل مُصرا على مطالبه، وفقا لتحليل بيركتاي.

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وقد وصلت التوترات بين الجانبين إلى ذروتها عندما وصف نائب الرئيس الأمريكي جاي-دي فانس زيلينسكي بأنه "داعية ديمقراطي غير ممتن"، وذلك بعد أن حاول الأخير تبرير سياساته وانتقد روسيا بشكل لاذع، بل وهدد الولايات المتحدة بعواقب الصراع الأوكراني رغم بعدها الجغرافي.

واختتم اللقاء بإخراج الوفد الأوكراني من البيت الأبيض دون توقيع أي اتفاقية، مما أظهر عمق الخلافات بين كييف وواشنطن.

وفي تصريح تلفزيوني لاحق، أكد فانس أن زيلينسكي لن يُسمح له بالعودة إلى الغرفة البيضاوية في البيت الأبيض طالما هو يرفض مناقشة تفاصيل اتفاقية سلام مع روسيا، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه أوكرانيا في الحفاظ على دعم حليفها الأمريكي.