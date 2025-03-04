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قوات الاحتلال تقتحم قرية شقبا غرب رام الله في الضفة الغربية
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منحة قائد الثورة الاسلامية يقدمها ضمن مبادرة سنوية لاطلاق سراح السجناء المحكومين ماليا
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قائد الثورة الاسلامية يقدم مساعدة مالية للافراج عن السجناء
عاجل
آليات الاحتلال تطلق النار شرق بلدة عبسان الجديدة شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة
عاجل
استشهاد فلسطيني متأثرا باصابته برصاص الاحتلال قبل ايام بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة
عاجل
المتحدثة باسم الحكومة الايرانية: نرحب بأي خفض للتوتر في المنطقة
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متحدثة الحكومة الايرانية: تصريحات هاكان فيدان بشأن إيران لم تكن بناءة ونأمل أن لا تتكرر
عاجل
قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة
عاجل
قوات من جيش الاحتلال برفقة آليات هدم تقتحم بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة لتنفيذ عمليات هدم
عاجل
استشهاد أسير من جباليا البلد شمال غزة في سجون الاحتلال نتيجة التعذيب الشديد
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 04-03-2025
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الثلاثاء ٠٤ مارس ٢٠٢٥ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
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نشرة الاخبار
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
اتصل بنا
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.