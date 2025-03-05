الاحتلال يواصل اقتحاماته في الضفة وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين

العالم-فلسطين

واقتحمت قوت الاحتلال بلدة باقة الشرقية شمال طولكرم، وانتشرت بشكل مكثف في شارع البلدية، وتحديدا في حارة راس الزرد، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات ركابها.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة نعلين غرب رام الله، واعتدت على المشاركين في دوري كرة قدم ليلي، يقيمه أبناء البلدة مساء كل يوم، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام صوب المشاركين فيه، وأجبرتهم على مغادرة الملعب.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية أودلا وبلدة قبلان، وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وتمركز جنود الاحتلال في منطقتي “البوابة” و”الجامع الكبير”، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام.

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وفي غضون ذلك، اقتحم مستوطنون تجمع شلال عين العوجا شمال مدينة أريحا، وقاموا بجولات استفزازية بين مساكن المواطنين.

وتهدف هذه الهجمات الاستيطانية إلى التضييق على السكان البدو، في محاولة لفرض واقع استيطاني جديد في المنطقة.