جنوب أفريقيا تدين استخدام الاحتلال التجويع كأداة حرب ضد غزة

العالم - أفريقيا

وأدانت الخارجية في جنوب أفريقيا، عبر بيانها الصادر اليوم الأربعاء، بشدة رفض الكيان الإسرائيلي السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإغلاقها للمعابر الحدودية، في وقت يعاني فيه شعب غزة من معاناة لا حصر لها، ويحتاج بشكل عاجل إلى الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية.



إقرأ أيضا.. انضمام أيرلندا لدعوى "الإبادة الجماعية" ضد كيان الاحتلال

وأضافت : إن وقف إدخال المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة؛ داعية المجتمع الدولي إلى محاسبة "إسرائيل"، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستمر ودون عوائق إلى جميع مناطق قطاع غزة.

كما دانت جنوب افريقيا، في بيانها "العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية المحتلة، والتي تمثل تصعيدا خطيرا، وتهدد بشكل أكبر السعي الفلسطيني إلى تقرير المصير وإقامة الدولة".