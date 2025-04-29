هل تمتلك مصر منظومة "إس-400" الصينية؟

العالم - مصر

ونقل موقع "nziv" الإخباري العبري عن اللواء سمير فرج، الخبير العسكري ومدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري، تأكيده خلال ظهوره التلفزيوني على قناة "صدى البلد" أن مصر تمتلك منظومات دفاعية حديثة ومتنوعة، بما في ذلك المنظومة الصينية بعيدة المدى التي تشبه صواريخ "إس-400" الروسية.

وأشار التقرير العبري إلى أن هذا الإعلان يمثل المرة الأولى التي يتم فيها الكشف رسمياً عن تشغيل الجيش المصري لهذه المنظومة المتطورة، مما يعكس تنوعاً في مصادر التسلح وتعزيزاً لقدرات الدفاع الجوي المصري.

ولفت الموقع إلى أن النسخة المطورة من المنظومة الصينية HQ-9B تتمتع بقدرات متقدمة، حيث تستطيع كل قاذفة حمل ما يصل إلى ثمانية صواريخ أرض-جو صغيرة وخفيفة، مقارنة بأربعة صواريخ في النسخ السابقة.

يذكر أن منظومة HQ-9B الصينية تعتبر من أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطوراً في الترسانة الصينية، وتتمتع بقدرات متقدمة في التعامل مع الأهداف الجوية على مسافات بعيدة، مما يضعها في مصاف النظم الدفاعية المتطورة عالمياً.