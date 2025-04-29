خبير نووي مصري: برنامج إيران النووي لن يعود إلى عام 2015

العالم - إيران

وقال العالم المصري خلال حديثه في برنامج "قصارى القول" على قناة rt عربية إنه "لأكثر من خمسة عشر عاماً، وإسرائيل تحاول اغتيال العلماء الإيرانيين، ووقعت خسائر بالطبع، لكن طهران لا تعتمد على عقل واحد".



وحول التهديدات الترامبية لإيران علق أبو شادي "لدى الرئيس الأميركي مواقف إعلامية قوية، ولكنه يعود عن تصريحاته، حيث يتحدث عن الضرائب ثم يعود عنها مرة أخرى، واليوم، تتكرر نفس الأمور، حيث يطالب إيران بضرورة تفكيك جميع منشآتها النووية، ويؤكد على ضرورة إنهاء برنامجها النووي، لكن كل ذلك لا يعدو كونه مجرد أقوال لا تُعتمد، وإيران منذ أن علمت بأن ترامب هو الرئيس، تسارع في معدلات إنتاج مخزون اليورانيوم المعالج بشكل غير مسبوق، وفي المجال النووي، تمتلك إيران أوراقا قوية جدا للمفاوضات".



وتابع "لاحظوا كيف انتقل الإيرانيون من نوع IR-1، الذي يُعتبر بسيطاً، إلى الأنواع IR-6 وIR-8 وIR-9. هذه الوحدات تنتج ما يقرب من عشر مرات كمية الإنتاج مقارنة بالوحدة الأولى. وكل ما أنجزه الفنيون والعلماء الإيرانيون كان مُعتمدًا على جهودهم وتطويراتهم، ولم يلجئوا إلى علماء من دول أخرى".



وخلص العالم المصري إلى أن "ترامب في النهاية قد يوافق على رفض الطلبات المتعلقة بتخفيض البرنامج النووي، مثل التخلص من اليورانيوم وكل هذه الأمور أثناء التفاوض. والعودة إلى اتفاق 2015 في عام 2025 أشك فيها تمامًا، فإيران في عام 2015 تختلف عما هي عليه في عام 2025".