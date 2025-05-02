العالم – خاص بالعالم

وبالإضافة الى صنعاء خرج اليمنيون في أكثر من سبع مائة ساحة من ساحات الموقف والجهاد في المحافظات اليمنية رافعين شعار البراءة من اليهود والمنافقين وقلوبهم تنبض بالعهد بالثبات مع فلسطين حتى ايقاف العدوان وفك الحصار عن غزة وسواعدهم ترفع بنادقهم عاليا كلما ارتفعت هتافاتهم.



وقال علي مهابة عضو اللجنة المركزية العليا للحشد والتعبئة:"خرجنا اليوم في الذكرى السنوية للصرخة لنقدم لأمريكا و"إسرائيل" صفعة مدوية. نريد أن نقول لهم أننا حاضرون وثابتون".

وقال ريان العزعزي وهو إعلامي :"خرجنا اليوم من أجل أن نؤكد للعدو الأمريكي والعدو الإسرائيلي أنه مهما كان صلفه وإجرامه وطغيانه بحق أبناء الشعب اليمني، فإننا سنستمر في مناصرة ومساندة الشعب الفلسطيني. لا يمكن لنا أن نضعف أو أن نتراجع أو أن نستكين مهما كان حجم الإجرام والطغيان الذي سيرتكبونه بحقنا".



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وبارك اليمن عمليات الابطال في غزة وكل العمليات المساندة لهم من الجيش اليمني واكد أن الدماء الزكية التي تسفك في غزة توقد في الأمة جذوة الحرية والكرامة.



وأكد بيان المسيرات على البراءة من الخونة والعملاء وتوسيع حملات المقاطعة لبضائع الأعداء والاستمرار في إسناد غزة مهما كانت التحديات وأيا كان مصدرها وحجمها.

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