بوتين يعلن هدنة تستمر 72 ساعة مع إحتفالات بلاده بذكرى الإستقلال

العالم – خاص بالعالم

فيما أكد وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا استعداد بلاده لدعم وقف إطلاق نار طويل وموثوق وشامل لو كانت موسكو تريد السلام حقا.



في الأثناء يتواصل تبادل القصف بالمسيرات والمدفعية بين روسيا وأوكرانيا حيث أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا هاجمت الأراضي الأوكرانية بمئة وثماني مسيرات الليلة الماضية وطالت الهجمات الروسية دنيبرو وخاركيف وكريفي ريه، وكذلك منطقة خيرسون.



وأعلنت السلطات المحلية عن سقوط قتيل وسبعة وأربعين جريحا نتيجة القصف الروسي كما أمرت السلطات الأوكرانية سكانا بمنطقة دنيبروبيتروفسك بالإخلاء بسبب القصف الروسي المكثف عليها في محاولة لدخولها لأول مرة منذ بدء الحرب الأوكرانية.



شاهد أيضا.. ترامب: لدي موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة نوفويه في دونيتسك شرقي أوكرانيا وأن دفاعاتها أسقطت أربعا وثلاثين مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة الليلة الماضية.



وأسفر القصف الأوكراني على ضواحي رايلسك في منطقة كورسك الروسية عن إصابة ثلاثة أشخاص وأعلنت موسكو إسقاط أربع وثلاثين مسيرة أوكرانية.



كما أبلغت السلطات الروسية في منطقة دونيتسك عن إصابة ستة عشر شخصا في أعقاب هجوم مدفعي أوكراني على بلدة هورليفكا.



التطوارت الميدانية لصالح روسيا تترافق مع تأكيد الرئيس بوتين على انفتاحه لتحقيق التسوية بالطرق السياسية وتأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن بوتين يرغب بإنهاء الحرب محذرا من تصاعد النزاع إلى حرب عالمية ثالثة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...