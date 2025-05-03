شاهد.. أحداث دامية عقب مباراة الأهلي طرابلس والسويحلي في ليبيا

العالم - ليبيا

وذكر شهود عيان أن إحدى السيارات المسلحة اقتحمت محيط التجمعات الجماهيرية عقب انتهاء المباراة، ما أدى إلى دهس عدد من الشبان، وسط حالة من الهلع والفوضى. كما سُمع إطلاق نار في المكان، ما فاقم من خطورة الوضع وأدى إلى إصابة بعض المتواجدين.

وأكدت مصادر طبية نقل شاب عشريني إلى إحدى المصحات القريبة من المدينة الرياضية، حيث وُصفت حالته بالحرجة، فيما لم تصدر بعد حصيلة رسمية نهائية حول عدد الإصابات.

وتطورت الأحداث إلى مناوشات بين الجماهير الغاضبة والمجموعة المسلحة، ما أسفر عن حرق آلية تابعة للأخيرة في محيط الملعب، وسط انتشار أمني متأخر لم ينجح في السيطرة على الموقف إلا بعد تصاعد التوتر.

من جانبه، أصدر نادي الأهلي طرابلس بيانا رسميا أعرب فيه عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ لما وصفه بـ”الحادث المؤسف” الذي تعرضت له جماهيره، محملا جهاز الدعم المركزي مسؤولية الانتهاكات التي طالت المشجعين، ومطالبا بفتح تحقيق فوري وشفاف من قبل وزير الداخلية والنائب العام.

وقال النادي في بيانه: “تعرض عدد من مشجعينا لإطلاق رصاص ودهس من قبل إحدى سيارات جهاز الدعم المركزي، وهذا الفعل غير المقبول يُعد انتهاكًا صارخًا لسلامة الجماهير ولا يمكن السكوت عنه”، داعيا إلى محاسبة كل من تثبت مسؤوليته، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.

وأكد الأهلي طرابلس تضامنه الكامل مع المصابين وأسرهم، متعهدا بمتابعة الملف حتى تتحقق العدالة الكاملة.

وتنتظر الأوساط الرياضية والحقوقية تحركا رسميا من السلطات لفتح تحقيق فوري ومحاسبة المتورطين، وسط تساؤلات واسعة حول تكرار حالات الانفلات الأمني في محيط الملاعب، وغياب الإجراءات الكفيلة بحماية الجماهير.