وفاة البابا فرنسيس

العالم – باختصار

وبلغ البابا فرنسيس الأرجنتيني الجنسية من العمر 88 عاما وقد عانى من أمراض مختلفة.

نعى قادة وتنظيمات في العالم العربي والإسلامي البابا فرنسيس بعد إعلان وفاته، مشيدين بمواقفه من القضية الفلسطينية، والحرب في قطاع غزة، وتعزيز الحوار بين الأديان.

أطل البابا يوم الأحد في الفاتيكان خلال احتفالات عيد الفصح وندد بـ"الوضع المأساوي المخجل" في غزة.

حركة حماس: البابا كان مدافعاً ثابتاً عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

جامعة الدول العربية: صوت البابا ظل عاليا في إدانة الوحشية الإسرائيلية حتى اللحظة الأخيرة.

حزب الله: مواقف البابا تجسد صدق دعوته والتزامه بالقيم الإنسانية الرافضة للظلم في أي مكان.

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: نشد بالجهود الفعالة التي بذلها البابا لتحقيق السلام والأمن.

شيخ الأزهر أحمد الطيب: البابا توفي بعد رحلة حياة سخرها في العمل من أجل الإنسانية.

في المقابل تصاعدت حدة الانتقادات من مواقف البابا في كيان الاحتلال بعد الإعلان عن وفاته.

السفير الإسرائيلي السابق في إيطاليا: لا ينبغي لإسرائيل حضور جنازة البابا.

الإعلام العبري: البابا لم يقل سوى "بضع كلمات" لصالح إسرائيل، لكنخ اتهمنا بالإبادة الجماعية.

وستستمر طقوس الحداد على مدى تسعة أيام، حيث يحدد الكرادلة موعد الجنازة والدفن.

وقبل وفاته طلب البابا أن يدفن في نعش خشبي بسيط وأن لا يعرض جثمانه على منصة مرتفعة.

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