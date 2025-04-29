العلامة ياسين: تواصل الاعتداءات يفرض دعم خيار المقاومة وسلاحها بقوة

العالم _ لبنان

وأشاد الشيخ ياسين في خطبة الجمعة في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور ،ب”المواقف الوطنية للرئيس نبية بري الذي كان وما زال السباق للحرص على الوطن ووحدته وتعايش مكوناته”.

وقال :” ان محاولة بعض الوزراء خطف ومصادرة قرار الدولة ومصلحتها لاهداف حزبية خاصة هو عمل غير دستوري وغير ميثاقي وغير وطني".

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وتابع: "كما ان استدعاء السفير الايراني في بيروت حلقة من حلقات يجب ان تتوقف وعلى رئاستي الجمهورية والحكومة ضبط ايقاع بعض الوزراء الذين يغردون خارج سرب الوطن ومصلحته وينسون انهم وزراء لكل لبنان وليسوا وزراء لحزبهم”.

اضاف: “ان الاعتداءات التي يتعرض لها لبنان جنوبا وشمالا تفرض دعم خيار المقاومة وسلاحها بقوة وكذلك التأكيد على قوة لبنان المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة”.

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وختم الشيخ ياسين متسائلا عن “التناقض بين تغني معظم الانظمة العربية والاسلامية بالعروبة والاسلام وترك بل وتواطؤ البعض مع العدو في إبادة قطاع غزة الذي تعتبر إبادته وصمة عار ليس في وجه العدو فقط بل كل العالم المتواطئ والساكت”.