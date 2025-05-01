قراءة في القرار الإيراني بإجراء محادثات مع الترويكا الأوروبية حول ملفها النووي

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وأشار شفيعي إلى أن ما حدث في الاتفاق النووي السابق. كانت أوروبا أحد أساسات المفاوضات والاتفاق، وعندما خرجت أمريكا من الاتفاق، دخلت أوروبا كعنصر لسد الفراغ الأمريكي. إلا أنه بالرغم من أنه لم يكن يوفر هذا الأمر، وبما أنهم لم يتمكنوا في محاولاتهم من إحياء الاتفاق النووي، إلا أنهم كانوا يتعاملون معًا.

واعتبر شفيعي أن كل اللاعبين المؤثرين في الساحة الدولية مثل أمريكا نفسها، والاتحاد الأوروبي، والصين، وروسيا، وحتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كلها تقوم بإدارة الاتفاق النووي. كل هؤلاء اللاعبين الدوليين يجب أن يكونوا على اطلاع بهذا الملف الدولي.



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ونوه شفيعي إلى أنه إذا ما وصلت هذه المفاوضات إلى اتفاق، وأي طرف أراد أن يخرج منه، فإن إيران سيكون لديها الآليات اللازمة للضغط على أمريكا.

وحول إجراءات الحظر الأمريكية الجديدة على إيران في هذه المرحلة التي يتم فيها التفاوض:

قال شفيعي: إيران تعرف كيف تتعامل أمريكا معها. أمريكا من ناحية تزيد من هذه العقوبات على إيران، ومن ناحية أخرى تريد أن تستخدم ورقة "إسرائيل" كضغط على إيران. ومن ناحية ثالثة تحاول أن تظهر للآخرين أنها من خلال دخولها للمفاوضات غير المباشرة مع طهران اختارت الطريق السلمي. وبعبارة أخرى، أمريكا الآن تواصل الضغط على إيران وأيضًا تتفاوض معها.

وخلص شفيعي قائلا: أمريكا تحاول في ظل هذه الضغوط أن تجبر إيران على اتخاذ الخطوات التي تريدها. ولكن إيران واضحة لها هذه السياسة، وتواصل سياستها نفسها. يعني أيضًا تدخل المفاوضات مع أمريكا، ومن ناحية أخرى تواصل نشاطاتها الاقتصادية لتقليل الضغوط التي تفرض عليها من خلال العقوبات.

وتابع شفيعي : أن المفاوضات في جريانها وفي نفس الوقت العقوبات تزداد يومًا بعد آخر. ولم يكن لهذا الأمر غير معنيين: الأول هو أن أمريكا ليس لديها الإرادة اللازمة والنية اللازمة لتحقيق وتطوير المفاوضات. النقطة الثانية التي يمكن استنتاجها هي أننا وضعنا هذا الأمر قيد الدرس. يجب أن نصل إلى هذه النتيجة بالتأكيد أن المفاوضات الإيرانية الأمريكية لن تصل إلى نتيجة.

وأضاف شفيعي : الموضوع الثاني، إذا قبلنا أن أمريكا في إطار سياساتها اتخذت القرار أن تضغط على إيران وأيضًا تفاوض معها، فعلى أمريكا أن تعلم أن هذه الضغوط لن تتمكن من التأثير على إرادة إيران وعزمها، ولا يمكن أن تحقق أو تفرض نواياها الأمريكية على إيران فإذن أي إضافة لهذه العقوبات على إيران سوى أنها تزيد من عدم ثقة إيران بأمريكا، هي لم تتمكن من أن تتواصل في هذه المفاوضات. وأؤكد أن إيران ليست بلدًا غير مهتم ولا يعلم ما يجري في أطرافه وحوله. إيران تعرف ما تعمله أمريكا، وبالتحديد هي تواصل سياساتها وفق ما ترسمه لنفسها، لا وفق ما ترسمه أمريكا.

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