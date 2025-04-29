كاميرا العالم توثّق الدمار بمركز إيواء للمهاجرين الأفارقة في صعدة!

العالم – خاص بالعالم

وأفاد عبد الله المسوري مراسل العالم باستهداف طيران العدوان الأمريكي السجن الاحتياطي بمحافظة صعدة، مشيرا إلى الجثث و الأشلاء المتناثرة في المكان، وآثار الدمار والجريمة وبصمات العدو التي لا تزال موجودة وشاهدة وحاضرة في المكان المستهدف.

وقال الشيخ علي ناصر قرشة عضو مجلس الشورى اليمني: قام الطيران الأمريكي باستهداف السجن قبل صلاة الفجر، وبالأخص عنبر الأفارقة المساكين المظلومين القادمين من الصومال ومن إثيوبيا. كانوا يبحثون عن لقمة العيش ولم يعلموا بأنهم سيواجهون هذه الصواريخ القاتلة. والآن هذه الجثث نشاهدها أشلاء بدون أي وجه، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل".

وقال أحد المواطنين : قام العدوان بضرب السجن الاحتياطي في محافظة صعدة، كان يضم أناساً أبرياء، كلهم أفارقة وليس لهم أي قضية".

وتواجد مراسلنا في قسم الطوارئ في المستشفى الجمهوري بمحافظة صعدة، مشيرا إلى جرحى الغارة الأمريكية التي استهدفت السجن الاحتياطي واستهدفت تحديداً العنبر الذي يتواجد فيه الأفارقة منوها أن هنالك الكثير من الضحايا الذين لا يزالون هناك تحت الأنقاض، ومحاولات انتشال الجثث والبحث عن مفقودين وعن ضحايا لا تزال مستمرة.



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وقال د. كمال الحوثي نائب رئيس هيئة المستشفى الجمهوري بصعدة: تم استقبال حالات متعددة من مكان السجن الاحتياطي، وهو مكان مكتظ بالسجناء. إصابات متعددة في الدماغ والصدر والبطن وإصابات طرفية. وتم استقبال الحالات وبعضها الآن في وسائل التشخيص، وبعضها في العناية المركزة، وبعضها في غرف العمليات.

وقال مراسلنا: بإمكانكم أن تلاحظوا من خلال الصور الأعداد الكبيرة التي وصلت إلى المستشفى الجمهوري حيث الكثير من الجنسيات الأفريقية الذين وصلوا إلى المستشفى الجمهوري لتلقي العلاج.

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