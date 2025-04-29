شاهد.. غارات امريكية تستهدف منازل المواطنين بمنطقة ثقبان اليمنية

العالم – خاص بالعالم



انها اثار ماتبقى من المنازل وبيوت المواطنين التي محاها العدوان الامريكي بغاراته المباشرة وخلفت ثمانية شهداء من اسرة واحدة وعدد من الجرحى. دمرت المباني و ابادت من كان يسكن فيها ليصبح المكان ركاما وخرابا .



وقال مواطن يمني:" الحمد لله الذي اصطفى منا شهداء. فهذه النعمة العظيمة أن يصطفي الله منا شهداء. والله، لن تخيفونا بقصفكم أو ضربكم أو حربكم. فوالله، إنا نحب الموت كما أنتم تعشقون الحياة. إن كنتم تريدون حرباً مع غزة، فأتوا إلى اليمن لكي تراكم المقابر الجديدة."

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يلملمون ماتبقى من اثاثهم واشيائهم التي بعثرتها وحشية الغارات بعد ان أحرقت صواريخها بهجة حياتهم وافقدتهم ذويهم واصبحوا بلا مأوى .. الا انها لم تنل من ثباتهم بل زادتهم عزما و مواجهة وتأكيدا لافلاس امريكا.



وقال يمني آخر:"لا نعلم ما سبب الضرب في البيوت المدنية التي لا يوجد فيها إلا الأطفال والنساء، ولا يوجد فيها قيادات حسب ما يدعون. إنما أطفال ونساء لا غير. وتم ضرب المنازل المدنية بدون أي أهداف. تم ضرب فراغ المنازل: منزل البزي، ومنزل الأرض عمي، والمنزل الثالث. لا نلقى إلا آثار حطا".



لم تقتصر الغارات الامريكية على هذه البيوت بمنطقة ثقبان بمديرية بني الحارث في صنعاء فقد طالت مركز ايواء وتوقيف المهاجرين الافارقة بمحافظة صعدة مسفرة عن وفاة ثمانية وستين وجرح سبعة واربعين منهم .

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