انطلاق اعمال المؤتمر الثالث للتعاون الاقتصادي بين إيران وأفريقيا

العالم - ايران

وتستضيف إيران في هذه الفعالية مسؤولين من الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى ووزراء اقتصاد وتجارة، ورؤساء غرف التجارة، ورجال أعمال، وناشطين اقتصاديين، ورؤساء بنوك وشركات تأمين، ووحدات إنتاج، ومديري شركات كبرى ودولية من الدول الأفريقية.

ويمثل مؤتمر التعاون الاقتصادي بين إيران وأفريقيا نقطة تحول في منهجية تعاون إيران مع هذه القارة. وفي الوقت نفسه، تُمثل القارة الأفريقية فرصة فريدة للدول النامية تجاريًا. تحتاج الدول الأفريقية إلى استيراد السلع والخدمات والكوادر المتخصصة للتغلب على تخلفها التاريخي، ويبدو أن إيران قادرة على مساعدة الدول الأفريقية في هذا الاتجاه.

وفي هذا الحدث، ستُعقد أربع حلقات نقاش متخصصة على المستوى الوزاري في أربعة مجالات: البتروكيماويات، والصناعات المعدنية والتعدينية، والزراعة والصناعات الغذائية، والصحة والدواء.

كما يتضمن جدول الأعمال اجتماعات ثنائية مخصصة لهذه الحلقات. وسيزور رجال الأعمال يوم الاثنين معرض إيران إكسبو، ويوم الثلاثاء، بعد عقد ندوة متخصصة في قاعة الخليج الفارسي، سيتوجهون إلى أصفهان برفقة وفود حكومية ورجال أعمال أفارقة، حيث سيعقدون اجتماعات متخصصة ويزورون أكثر من 10 مراكز صناعية ومصانع في المحافظة.

وبالطبع، في أصفهان، سيُضاف قطاعا السياحة والحرف اليدوية إلى المجالات المذكورة.

ووفقًا لهذا التقرير، ستُعقد هذه القمة في الفترة من 27 إلى 29 مايو/أيار في طهران، ومن 30 إلى 31 مايو/أيار في أصفهان.