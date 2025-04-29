الثلاثاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٥
٠٧:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بانوراما..

عدوان إسرائيلي على الضاحية الجنوبية ومصير اتفاق وقف العدوان

الأحد ٢٧ أبريل ٢٠٢٥ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

شنت الطائرات الإسرائيلية عدوانا جديدا على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت فيه مبنى في منطقة الحدث - الجاموس ما أدى إلى تدمير المبنى وحدوث دمار في المنطقة المحيطة.

العالم _ بانوراما

وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون ان استمرار الاحتلال في تقويض الاستقرار سيفاقم التوتر ويضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنها ودعا الولايات المتحدة وفرنسا الى تحمل مسؤولياتهما وإجبار الكيان الإسرائيلي على التوقف فورا عن اعتداءاتها.

ويأتي هذا العدوان ضمن سلسلة من خروقات وقف إطلاق النار التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ انتهاء العدوان على لبنان في تشرين الثاني من العام الماضي.

شاهد أيضا: مراسل العالم من موقع استهداف مبنى بالضاحية الجنوبية لبيروت

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

روابط ذات صلة

المفتي قبلان: لبنان بلا جيش ومقاومة ليس أكثر من فريسة دولية إقليمية

العدو الصهيوني يواصل خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان

شاهد.. عدوان إسرائيلي يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت