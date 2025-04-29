عدوان إسرائيلي على الضاحية الجنوبية ومصير اتفاق وقف العدوان

العالم _ بانوراما

وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون ان استمرار الاحتلال في تقويض الاستقرار سيفاقم التوتر ويضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنها ودعا الولايات المتحدة وفرنسا الى تحمل مسؤولياتهما وإجبار الكيان الإسرائيلي على التوقف فورا عن اعتداءاتها.

ويأتي هذا العدوان ضمن سلسلة من خروقات وقف إطلاق النار التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ انتهاء العدوان على لبنان في تشرين الثاني من العام الماضي.

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