عراقجي: أي اعتداء سيُقابل برد فوري مماثل

العالم -- ايران

وقال وزير الخارجية عباس عراقجي في منشور له إن: "أوهام الكيان الصهيوني، الذي يظن أنه قادر على أن يملي على إيران ما ينبغي لها أن تفعله أو لا تفعله، بعيدة عن الواقع لدرجة أنها لا تستحق الرد."

وأضاف: "مع ذلك، فإن وقاحة نتنياهو جديرة بالملاحظة، إذ يسعى ليملي على الرئيس ترامب ما يمكنه أو لا يمكنه فعله في دبلوماسيته مع إيران!"

وأشار عراقجي إلى أن "حلفاء نتنياهو داخل فريق بايدن الفاشل — الذي أخفق في التوصل إلى اتفاق مع إيران — يحاولون ببساطة تصوير مفاوضاتنا غير المباشرة مع إدارة ترامب بشكل خاطئ وكأنها نسخة أخرى من الاتفاق النووي."

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وقال مؤكداً: "دعوني أكون واضحاً: إيران تملك من القوة والثقة بقدراتها ما يكفي لإحباط كل محاولات الأطراف الخارجية المعادية لتعطيل أو فرض الإملاءات على سياستها الخارجية. ونأمل أن يكون نظراؤنا الأميركيون على القدر ذاته من الثبات."

وختم قائلاً: "ليس هناك فقط غياب لخيارات عسكرية، بل لا وجود أصلاً لأي حل عسكري. وأي اعتداء سيُقابل برد فوري مماثل."