عبدالسلام: الإخفاق العسكري الأمريكي في اليمن لن يُغطى بالوحشية

العالم-اليمن

وقال عبدالسلام أن الوحشية التي عليها الإدارة الأمريكية لن تغطي على الإخفاق العسكري الذي تعاني منه في عدوانها على اليمن، كما أن تمادي الإدارة الأمريكية في العدوان على اليمن لن يجلب لها أي إنجاز.

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وأوضح عبدالسلام ، أن الصمت الدولي إزاء جرائم أمريكا يشجعها على مواصلة دمويتها باستهداف التجمعات السكنية وتضليل العالم أنها أهداف عسكرية.مبيناً أن لجوء واشنطن لتلك الادعاءات لا يجعل منها واقعا حقيقيا بل الواقع الحقيقي أن واشنطن تبيت نية الإجرام والإرهاب عن سبق إصرار وترصد.

واستهدف العدوان الأمريكي اليوم بست غارات، مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بمحافظة صعدة، الذي يأوي 115 مهاجراً جميعهم من الجنسيات الأفريقية ما أدى إلى مقتل 68 مهاجراً وجرح 47 في حصيلة أولية.