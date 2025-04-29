خلال عشر سنوات.. لن يبقى أي مرض في العالم!

العالم- علوم وتكنولوجيا

وقال هاسابيس، ان الوصول إلى ذكاء اصطناعي بقدرات معرفية شبيهة للبشر خلال العقد القادم، مؤكدًا أن هذه التقنية تحمل إمكانيات هائلة، ومنها القدرة على “علاج جميع الأمراض”.

وجاء ذلك خلال حديثه في قمة تايمز للتكنولوجيا، حيث أشار إلى أن تحقيق الذكاء الاصطناعي العام يتطلب “ابتكارين كبيرين أو ثلاثة”.

وأوضح هاسابيس أن الذكاء الاصطناعي العام هو “نظام عام قادر على أداء أي مهمة معرفية يستطيع البشر القيام بها”. وأضاف: “كان هذا الهدف الأصلي لمجال الذكاء الاصطناعي، وهو الهدف الذي تسعى ديب مايند إلى تحقيقه”.

وأسس هاسابيس شركة ديب مايند في عام 2010 مع شين ليغ ومصطفى سليمان، واستحوذت جوجل على الشركة في عام 2014 مقابل 500 مليون دولار أمريكي.

وقد حققت الشركة العديد من الإنجازات في مجال الذكاء الاصطناعي، ومنها مشروع “ألفا فولد”، الذي يُمكنه التنبؤ بسلوك البروتينات، مما قد يُسهم في تطوير المضادات الحيوية وعلاجات السرطان.

وأشار هاسابيس، البالغ من العمر 48 عامًا، إلى أن هناك “ضجة كبيرة” تحذر من التهديد الوجودي للبشر من الذكاء الاصطناعي، وعلق قائلًا إن هذا الرأي “خطأ بوضوح”، وإن الذكاء الاصطناعي يُعد تحولًا تاريخيًا يتجاوز الإنترنت والهواتف المحمولة.

وشدد هاسابيس على ضرورة التعامل مع الذكاء الاصطناعي بحذر، مستشهدًا بتجربته مع الذكاء الاصطناعي في الألعاب، إذ تمكّن أحد أنظمة الذكاء الاصطناعي من تعلم لعبة الشطرنج في غضون 8 ساعات فقط ليصبح قادرًا على هزيمة أفضل لاعبي الشطرنج وكذلك نظم الحاسوب المتخصصة. وقال: “هذا مثير للإعجاب. إنها مجرد لعبة لكنها محدودة، ولا أرى أي سبب يمنع تطبيق هذه القدرة على أنظمة أكثر شمولًا”.

ورغم المخاوف، أعرب هاسابيس عن ثقته بأن الذكاء الاصطناعي سيكون “إيجابيًا بنحو هائل” للعالم.

وأضاف: “نحن قريبون من القدرة على علاج كافة الأمراض بالذكاء الاصطناعي، والمساعدة في مواجهة أزمة المناخ، واكتشاف مصادر طاقة جديدة، وتحسين الإنتاجية اليومية، وتخفيف أعباء المهام الإدارية الروتينية. كل ذلك سيحدث قريبًا”.