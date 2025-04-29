الديلمي يكشف عما قصده الأمريكيون من قصف مركز إيواء الأفارقة بصعدة

العالم – خاص بالعالم

ولفت الديلمي إلى أن هنالك عدم اكتراث بالمدنيين وهمجية في التصرف لدرجة أن جميع السكان المدنيين قد يعتقدون أنهم ربما ينامون أحياء ويستيقظون أمواتاً. والسبب في ذلك هو التصرفات الهمجية للولايات المتحدة الأمريكية وعدم اكتراثها بالمدنيين، وبالذات الأطفال والنساء.

وقال الديلمي: عندما نتحدث عن الجريمة الأخيرة بمحافظة صعدة في السجن، حيث سقط أكثر من 68 شهيداً بالإضافة إلى أكثر من 67 جريحاً، بعضهم في حالة حرجة، نجد أن هذا الاستهداف غريب. فنفس المكان استُهدف في عام 2022 من قبل التحالف السعودي الأمريكي. وبالتالي، هناك منهجية في استهداف المدنيين بشكل كبير.

ونوّه الديلمي إلى أن السجن المستهدف هو سجن احتياطي خاص بالمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين. من غير المعقول استهداف نفس المكان مرتين، خاصة أنهم يعلمون أن الصليب الأحمر لديه مشروع في ذلك السجن ويزوره بشكل مستمر. بالإضافة إلى أنه مكان معلوم ومفتوح للعالم، يزوره الناس بشكل كامل.

واضح أن الأمريكيين يستهدفون المدنيين ولا يكترثون بالقوانين الدولية أو أي شيء آخر. يبدو أنهم لم يعودوا يبالون بشيء سوى تنفيذ أجنداتهم الخاصة وأجنداتهم العسكرية. هم يعلمون جيداً أنها فاشلة، ولهذا يتجهون نحو المدنيين ليرتكبوا جرائم بشعة.



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ولفت الديلمي إلى أنه في حق الأفارقة هناك نقطة استفهام كبرى. أنت تعلم المعاناة الكبيرة للأفارقة في أمريكا وما تعرضوا له من استعباد وقتل وجرائم. فهل ما تزال لديهم تلك الرغبة الجامحة والعقلية الإجرامية حتى يلاحقوهم إلى اليمن ويستهدفوهم هناك؟بالإضافة إلى ذلك، هم يعلمون أن الدول التي ينتمي إليها هؤلاء الأفارقة - وأقول هذا بأسف - لن تتحرك. لقد رأينا في معظم الجرائم التي تعرضوا لها في الفترات السابقة، أنه بدلاً من أن تتحرك وتطالب بلجان دولية للتحقيق في الموضوع، قالت إنها مع التنسيق مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. والآن، الولايات المتحدة الأمريكية نفسها تستهدفهم، وهم لم يتخذوا أي إجراء لحماية المدنيين.

وأضاف الديلمي: استمعنا أيضاً إلى تقرير يتضمن بعض الاتهامات بأنهم استُخدموا كدروع بشرية، وأن هذا المكان كان مستهدفاً. هذه الادعاءات وردت من قبل وسائل إعلامية مناهضة للسلطة في صنعاء. أذكرك أن المملكة العربية السعودية قالت في عام 2022 إن سطح المبنى يُستخدم للطائرات المسيرة. الأمم المتحدة كذّبت هذا الادعاء وقالت إنها تقوم بزيارات مستمرة للمكان. الصليب الأحمر يقوم بزيارات مستمرة له. المكان مفتوح، وهناك زيارات للأقارب المحتجزين الذين عليهم أحكام قضائية.

وخلص الديلمي: الموضوع فيه علامة استفهام كبيرة. يبدو أنهم وجدوا أن هناك تجمعاً كبيراً، وهم يريدون إيقاع أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.

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